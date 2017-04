OPERAÇÃO LAVA JATO

Marcelo Odebrecht diz ter pago R$ 13 milhões a Lula Empresário afirmou ainda que o apelido 'Amigo' das planilhas de propina da Odebrecht se referia a Lula

Em depoimento prestado ao juiz federal Sérgio Moro nesta segunda-feira, 10, o empresário Marcelo Odebrecht, que fechou acordo de delação premiada, relatou o repasse de R$ 13 milhões em espécie para o ex-presidente Lula. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Leia também: Dilma diz que Marcelo Odebrecht foi coagido a fazer delação

Leia também: Dilma sabia de doações por caixa 2, diz Marcelo Odebrecht

Ainda de acordo com Marcelo, o apelido “Amigo” das planilhas de propina da Odebrecht se referia a Lula. O empresário afirmou também que a construtora tinha uma conta com esse codinome que era utilizada para fazer repasses vinculados ao ex-presidente, como pagamentos ao Instituto Lula e o pagamento de R$ 50 milhões direcionados à campanha da ex-presidente Dilma Rousseff por meio do ex-ministro Guido Mantega.

O suposto repasse feito em espécie a Lula teria saído da conta “Amigo” e sido pago em parcelas durante os anos de 2012 e 2013.

Marcelo Odebrecht também disse no depoimento que o ex-ministro Antonio Palocci era o “Italiano” indicado nas planilhas da construtora. Ainda segundo Marcelo, Palocci era o principal interlocutor da empresa no governo do ex-presidente Lula. Já o ex-ministro Mantega foi apontado como o “pós-Itália” na planilha.

O depoimento desta segunda foi o primeiro de Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato após a assinatura do acordo de delação. O interrogatório fez parte do processo que investiga Palocci, que é acusado de receber propina para favorecer a construtora.

Durante o depoimento, o juiz Sérgio Moro foi informado do vazamento de trechos da audiência na imprensa. Ele prometeu apurar o caso.

O Instituto Lula afirmou que o ex-presidente nunca pediu qualquer valor indevido à construtora Odebrecht, e que “não tem nenhuma relação com qualquer planilha na qual outros possam se referir a ele como ‘Amigo'”.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Marcelo Odebrecht relata pagamento de R$ 13 mi em espécie para Lula