BRASIL

Marcelo Odebrecht nega ter acertado valores com Temer Empreiteiro confirma caixa dois para campanha Dilma-Temer na eleição de 2014

Na última quarta-feira, 1º, o empreiteiro Marcelo Odebrecht confirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que jantou com o presidente Michel Temer durante a campanha presidencial e que discutiu uma contribuição para a campanha eleitoral de 2014 ao PMDB. Entretanto, ele negou ter acertado um valor com Temer. Marcelo Odebrecht acredita que os montantes tenham sido acertados previamente entre o atual ministro da Casa Civil Eliseu Padilha e o ex-diretor das Relações Internacionais da Odebrecht, Claudio Melo Filho. Ele afirmou que parte do valor pode ter sido feita via caixa dois. Temer era candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff.

Leia mais: Padilha pede licença médica em momento complicado

O empreiteiro também disse que antes de jantar com Temer, recebeu um pedido de contribuição do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que era candidato ao governo de São Paulo. O empresário pediu R$ 6 milhões. Os dois são amigos pessoais e Odebrecht prometeu ajudá-lo.

Segundo Marcelo Odebrecht, ele disse a Padilha e Mello que reservassem uma parte do dinheiro destinado ao PMDB para Skaf. Mas, depois soube que Skaf recebeu menos do que os R$ 6 milhões pedidos. Odebrecht ainda afirmou que o publicitário Duda Mendonça, que fez a campanha de Skaf, teria aparecido para tentar receber uma parte dos recursos.

Melo Filho disse, em sua delação premiada, que o acerto do montante foi feito diretamente por Marcelo Odebrecht no encontro com Temer.

Marcelo Odebrecht disse também ter se encontrado várias vezes com Dilma Rousseff. Segundo a TV Globo, o empreiteiro diz ter doado R$ 150 milhões à chapa Dilma-Temer na eleição de 2014. Deste valor, R$ 50 milhões eram uma contrapartida pela aprovação da medida provisória do Refis, que beneficiou o grupo. Segundo ele, 4/5 dos pagamentos destinados pela empresa para chapa Dilma-Temer tiveram como origem o caixa dois. Marcelo Odebrecht também afirmou que Dilma sabia da contribuição e dos pagamentos, também feitos por caixa dois, ao então marqueteiro do PT, João Santana.

A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou, em nota, que a informação de que ela teria pedido recursos a Marcelo Odebrecht ou a qualquer outro empresário, ou tenha autorizado pagamentos a prestadores de serviços fora do Brasil ou por meio de caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014 é “mentirosa”.

Odebrecht disse ainda que, na reta final da campanha de 2014, foi procurado por Aécio Neves (PSDB-MG), candidato à presidência pelo PSDB. Ele disse que acertou uma ajuda para candidatos apoiados pelo tucano. O interlocutor de Aécio era Osvaldo Borges, que foi presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) durante o governo Aécio (2003-2010).

Fontes:

Folha de S.Paulo-Marcelo Odebrecht confirma à Lava Jato versão de delator sobre Temer

Estadão-Odebrecht confirma caixa 2 para campanha Dilma-Temer

O Globo-Dilma diz que é ‘mentirosa’ alegação de que pediu recursos a Odebrecht