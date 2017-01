QUADRO ESTÁVEL

Marisa Letícia permanece em coma induzido Ex-primeira-dama sofreu um rompimento de aneurisma, que causou um sangramento no cérebro. Ela permanece em coma induzido, e, segundo os médicos, seu quadro é estável

De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 26, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, segue internada no hospital Sírio-Libanês, em coma induzido, sob cuidados intensivos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na tarde da última terça-feira, 24.

Nas últimas horas, ainda segundo o boletim médico divulgado, a ex-primeira-dama passou por uma nova avaliação tomográfica de crânio para controle do sangramento cerebral. Depois da avaliação, foi realizada a passagem de um cateter ventricular para monitoramento da pressão intracraniana. Os médicos do Sírio-Libanês conseguiram estancar o sangramento e fizeram uma arteriografia – um exame para avaliar a gravidade do sangramento nas artérias.

Segundo o cardiologista Roberto Kalil, que cuida da família do ex-presidente há dez anos e que está acompanhando o caso de perto, o estado dela é, do ponto de vista clínico, estável, e os próximos exames vão esclarecer seu quadro neurológico.

“Ela rompeu um aneurisma, que é uma alteração ou dilatação na artéria do cérebro. Com o rompimento, teve um sangramento no cérebro. Como todo AVC, é um estado delicado”, ele disse.

De acordo com pessoas próximas ao ex-presidente, Roberto Kalil já havia alertado-a do risco de um AVC, devido a coágulos presentes no cérebro. Ela foi informada pelo cardiologista da presença do aneurisma há dez anos. Na época, por ser pequeno, ele não oferecia riscos.

Segundo o hospital Sírio-Libanês, Marisa foi “imediatamente submetida a um atendimento de emergência, seguido de cirurgia endovascular (embolização)” – cirurgia dentro da artéria para fechá-la – “oclusão de aneurisma” – o fechamento do sangramento.

