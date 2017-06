SENADO FEDERAL

Mesmo afastado, Aécio mantém gabinete funcionando Senado Federal ainda não cumpriu determinação do STF

Apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter determinado, há mais de 20 dias, o afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) do cargo de senador, o Senado Federal ainda não cumpriu a decisão.

Além de o nome de Aécio permanecer no painel de votação e na lista de senadores em exercício no site da Casa, o gabinete do senador afastado do mandato por ordem do Supremo continua funcionando normalmente.

Técnicos consultados pelo jornal Folha de S.Paulo afirmaram que, se Aécio Neves comparecesse a uma sessão, estaria apto a votar.

O ministro Edson Fachin, do STF, determinou no último dia 17 que o tucano ficasse suspenso “do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública”. A decisão foi tomada levando em conta o áudio de uma conversa entre Aécio e o dono da JBS, Joesley Batista. Na gravação, feita em 24 de março, o tucano fala em medidas para frear a Operação Lava Jato.

Fachin entendeu que o tucano “demonstra, em tese, muita preocupação e empenho na adoção de medidas que de alguma forma possam interromper ou embaraçar as apurações das práticas de diversos crimes, o que além de ser fato típico, revela risco à instrução criminal”.

Ainda não está claro se Aécio continuará recebendo a remuneração mensal de R$ 33.763, entre outros benefícios. O fato é que assessores do tucano continuam circulando no Senado, inclusive no plenário da Casa.

A assessoria de Aécio informou que ele “está afastado das suas funções legislativas conforme determinação do ministro Edson Fachin”.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Senado ignora decisão do STF de afastar Aécio Neves do mandato