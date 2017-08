GRITA BRASIL

Meta Fiscal digna de um governo mentiroso e covarde! Precisamos de políticos sérios, um pouco mais honestos e com vontade real de mudar um país e salvar uma nação

Definitivamente o que temos é um governo mentiroso e covarde. Mentiroso quando tem o seu presidente Michel Temer cuspindo que o pior já passou. Que o país mostra indícios de melhora e que ele está fazendo o dever de casa. Covarde ao mesmo tempo em que não tem coragem de dizer que na verdade estamos perdidos e que só mesmo um milagre para salvar nossa economia. Na verdade não é de um milagre que precisamos. Precisamos de políticos sérios, um pouco mais honestos e com vontade real de mudar um país e salvar uma nação.

Não sei se todos se deram conta, mas essa guerra de puxar a meta fiscal para cima é somente uma artimanha para “salvar” o que não tem salvação. O país está quebrado. Ponto pacífico. O país gasta mais do que arrecada. Ponto pacífico. O país teria como contornar isso? Sim. Óbvio. Mas não o faz, porque não interessa.

O governo colocando a meta fiscal mais alta vai permitir que eles, com algum esforço, gastem um pouco menos sem estourar o orçamento já explodido e fará com que a atual administração cumpra a meta, o que a salvará de um possível crime de responsabilidade fiscal que poderia até acabar num impeachment.

Mesmo assim, o governo terá que rebolar para ficar dentro da já tão absurda meta fiscal sem que haja a necessidade de aumentar impostos, o que está sendo já descartado, até porque ano que vem teremos novas eleições. E nossos políticos não querem se queimar mais do que já estão esturricados.

Se formos pensar, o que deveria ser feito nunca o foi, que é cortar mesmo despesas, cargos, ministérios. Mas para o governo fazer isso é querer que eles cortem a própria carne profundamente. E essa mutilação não será feita por nossos políticos. Não por esses que aí estão e que já mostraram a que vieram.

Então é isso que temos. Um governo que vendo que irá gastar mais ainda simplesmente cospe na nossa cara e diz: “Brasileiros e brasileiras, nós somos o governo, e vocês os otários, por isso estamos estabelecendo que em vez de ficarmos com um déficit de R$ 139 bilhões, vamos nos autorizar a ter um déficit de R$ 159 bilhões, e com isso nos livrar de qualquer crime que isso possa parecer”.

Se você realmente não entendeu ainda, é só me ligar que desenho pra você.

Nas próximas eleições…

Se você acha que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, nas próximas eleições continue com esse time de políticos no Congresso. Vai fundo. Feche os olhos mesmo.

Mas se for ajudar você a pensar…

Você já se deu conta que estamos na penúria, tomando como exemplo o Rio de Janeiro, onde servidores estão sem receber o décimo terceiro salário de 2016 e estão com os salários do ano corrente em atraso de 3 meses, mas não sei se você se deu conta de que, na verdade, não existe falta de dinheiro no estado. O que há é uma extrema falta de administração do dinheiro público. Eles gastam com o que bem entendem e você (nós) que nos explodimos.

Se existe dinheiro para tantos auxílios dos deputados, se existe dinheiro para se trocar a frota de carros a que eles têm direito, se existe dinheiro para se gastar R$ 80 milhões com cafezinho, deveria existir também dinheiro para acabar aquele hospital, aquela creche, para pagar em dia o funcionalismo, para investir em algo para a população. Mas não, nós estamos no fim da lista.

Será que ia cair a mão de algum desses políticos se eles tivessem que ir com o próprio carro para o trabalho? Você não vai? A sua mão cai? Não é você que paga pela sua gasolina? Será que algum político ia morrer se ficasse sem café? É viciado? Leva então uma garrafa térmica de casa.

Se eles realmente quisessem resolver certas faltas de dinheiro seria possível, seria viável e seria mais honesto.

Mas se entra a palavra honestidade, fica complicado resolver a questão.

Eles querem sugar tudo e não querem dar nada.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão.