Michel ‘Silvo Santos’ Temer! Michel Temer incorporou Silvio Santos e saiu distribuindo dinheiro

Michel Temer na semana decisiva para selar seu futuro incorporou Silvio Santos e saiu distribuindo dinheiro. “Quem quer dinheiro!!”. Foram R$ 15 bilhões em programas e emendas. O que deu resultado. Temer virou o jogo na CCJ. Resta saber e esperar como será a votação na Câmara.

Mas essa atitude mostra duas coisas: desespero e mau-caratismo. Pelo menos é assim que vejo, quando um presidente compra a luz do dia o voto de parlamentares. Se há esse dinheiro, porque não liberá-lo de forma normal, em uma situação normal? Isso comprova também que nossos políticos agem somente visando outros interesses. Seus próprios interesses. Quando existe a possibilidade de “vou me dar bem”, “vou me safar”.

Não é possível que as pessoas não tenham essa leitura. Não é possível que ninguém não fale nada. O país está nesse estágio letárgico por causa da quadrilha de Temer, da quadrilha do Lula e de outras que talvez sejam descobertas.

Michel Temer com sua fala hipócrita e irritante cospe que o país já saiu da crise. É mesmo, presidente? Tem certeza disso? Não quer ajuda das cartas? Dos universitários? Quando você será honesto com o país?

O pior de tudo é que Temer se acha o maioral. O ousado, o destemido, o corajoso. Ah, Temer pra cima de mim com esse papinho? Tá na hora de você se enxergar!

O que você fez foi um golpe baixo típico de gente como você. Que cospe que é um super-herói, mas quando formos ver, não passa de um vilão de marca maior.

Enquanto pessoas dessa sua laia permanecer em Brasília estaremos fadados ao limbo.

O mais incrível é que estamos num momento ímpar da economia e da política. Em nenhuma das tempestades que sofremos tivemos tantas tsunamis juntas e ao mesmo tempo. Economia e política parecem que deram as mãos para afundar nosso país. Tipo, temos uma missão. Vamos acabar com um país.

E nessa onda Michel Temer aparece jogando dinheiro e a que custo? Qual o custo disso? De onde vem esse dinheiro?

Não é necessário ser nenhuma mãe Dináh ou qualquer vidente profissional para saber que em algum momento o governo irá aumentar impostos.

E para não dizer que estou mentindo, enquanto escrevo essas linhas, Miriam Leitão noticia que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, poderá anunciar amanhã um novo aumento de impostos. Como se isso não fosse um dia chegar.

É óbvio. O país não está com suas contas equilibradas. Não consegue por incompetência, falta de coragem e vontade em cortar gastos. E já que eles roubaram o que puderam e o que não puderam, irão agora recorrer com a única arma que tem: aumento de impostos. Quando você achou que não iria pagar a conta? Já temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e vamos pelo visto lutar para manter o título. Se ao menos partes desses impostos fossem revertidos para nós, mas não. Nunca é. Nunca foi. Nunca será.

É o que temos. É o que sempre teremos. Os governantes fazendo das suas e mandando a conta para cada um de nós.

Dorme com esse barulho.

