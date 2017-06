JUSTIÇA

Michel Temer é denunciado por corrupção passiva Peemedebista se torna o primeiro presidente brasileiro no exercício do mandato a ser denunciado ao STF

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou nesta segunda-feira, 26, o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures pelo crime de corrupção passiva. Temer se torna o primeiro presidente brasileiro no exercício do mandato a ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Janot defende também a perda do mandato do presidente, “principalmente por ter agido com violação de seus deveres para com o Estado e a sociedade”.

A denúncia será julgada pelo STF se for autorizada pela Câmara dos Deputados por votos de dois terços dos deputados (342). Posteriormente, se for aceita pela maioria dos ministros do Supremo, Michel Temer será afastado da presidência por até 180 dias. O peemedebista pode ser condenado de 2 a 12 anos de prisão e a multa de R$ 10 milhões, como reparação de danos coletivos. Caso a Câmara não autorize, o caso fica parado. Com isso, as acusações só poderão voltar a ser analisadas pela Justiça após Temer deixar a presidência.

O PGR pediu ao ministro relator da Operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, que a denúncia seja enviada à Câmara dos Deputados somente após Temer e Loures apresentarem defesa prévia ao Supremo. Isso deve acontecer em um prazo de até 15 dias.

Temer também está sendo investigado por obstrução de Justiça e participação em organização criminosa. A PGR ainda não apresentou, no entanto, denúncia para estes casos. O prazo vence na próxima segunda-feira, 3.

A investigação contra Temer começou após um acordo de delação premiada fechado por executivos da JBS com o Ministério Público Federal no âmbito da Lava Jato.

Em sua denúncia, Janot ressalta que, “com vontade livre e consciente”, Temer “recebeu para si, em razão de sua função”, o dinheiro da propina e que as provas disso são “abundantes”.

Fontes:

G1 - Janot apresenta ao Supremo denúncia contra Temer por corrupção passiva