MAL-ESTAR

Michel Temer é internado em Brasília Presidente passou mal no início da tarde. Exames constataram obstrução urológica

O presidente Michel Temer foi internado em Brasília após passar mal no início da tarde desta quarta-feira, 25, no Palácio do Planalto.

O mal-estar é fruto de uma obstrução urológica. Segundo informações do Globo, após sentir fortes dores para urinar, Temer desceu até o anexo do Planalto onde fica a equipe médica. Ele foi submetido a exames que constataram a obstrução. Em seguida, o médico de plantão aconselhou o presidente a ir ao hospital para investigar a causa da obstrução.

Segundo uma nota divulgada pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer será submetido a exames no Hospital do Exército, onde está internado.

O médico Roberto Kalil, do hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, onde Temer costuma se tratar, está em contato com a equipe do Hospital do Exército. Em entrevista ao Globo, ele disse que estuda ir a Brasilia, caso o presidente necessite de cirurgia. Outra possibilidade seria Temer ir a São Paulo para o procedimento. De qualquer forma o avião presidencial já está pronto para viagem.

Confira abaixo a nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

“O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto.

O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República”

