PRESIDÊNCIA

Michel Temer passa por nova cirurgia urológica Planalto informou que presidente passa bem e que o tempo de recuperação é de até 48h

O presidente Michel Temer foi submetido a um novo procedimento cirúrgico urológico nesta quarta-feira, 13, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência informou que Temer passa bem e que o tempo de recuperação é de até 48 horas: “O presidente Michel Temer foi internado, na tarde desta quarta-feira no Hospital Sírio Libanês, com quadro de dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral. Ele foi submetido a procedimento cirúrgico de pequeno porte, que ocorreu com sucesso. O tempo de recuperação é de até 48 horas”.

O Planalto disse também que Temer deve retornar nesta quinta-feira, 14, a Brasília. O presidente terá que usar uma sonda para normalizar o funcionamento da uretra, segundo os médicos.

Michel Temer passou por um outro procedimento cirúrgico na próstata em outubro. Na ocasião, ele foi internado com quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata. Em novembro, o presidente foi submetido a uma angioplastia de três artérias coronárias. Os dois procedimentos também foram realizados no Hospital Sírio Libanês.

Fontes:

