Michel Temer sanciona texto da reforma trabalhista Presidente ressaltou mais uma vez que os direitos dos trabalhadores serão preservados

Em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 13, o presidente Michel Temer sancionou na íntegra o texto da reforma trabalhista, intitulada Lei de Modernização Trabalhista. As novas regras devem entrar em vigor daqui a cerca de 120 dias.

O presidente ressaltou que “modernizar a legislação trabalhista era uma dessas demandas sobre as quais ninguém tinha dúvida. Sobre ela muito se falava, mas ninguém tinha a ousadia e a coragem de realizá-la”.

Ainda de acordo com Temer, “deixando toda a modéstia de lado”, seus 14 meses de governo “estão revolucionando o país”.

Temer disse mais uma vez que os direitos dos trabalhadores serão preservados e que a reforma trabalhista vai gerar empregos. Já a oposição diz que a reforma retira direitos dos trabalhadores e ainda que vai prejudicar as condições dos empregados.

Entre as mudanças previstas na reforma está o fato de que a partir de agora os acordos entre patrões e empregados terão força de lei.

“O que fizemos foi avançar. Contratos que antes não comportavam carteira assinada hoje estão previstos expressamente. Nossa consolidação, que foi na época um grande avanço, é de 1943. É claro que o mundo não é mais de 1943, é do século XXI. E fizemos a adaptação ao século XXI. Hoje há uma igualdade na concepção. As pessoas são capazes de fazer um acordo, de um lado os empregados, de outro, os empregadores”, afirmou ainda o presidente.

Uol - Temer sanciona reforma trabalhista e diz que ninguém teve a ousadia antes.