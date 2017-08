DENÚNCIA BARRADA

Michel Temer vence o 1º round, diz ‘Economist’ Revista diz que Temer ainda pode enfrentar novas denúncias e diz que quanto mais tempo ele gasta se defendendo, menos gasta com as reformas

A vitória de Michel Temer na Câmara contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República foi tema de um artigo da revista Economist publicado nesta quinta-feira, 3.

No texto a revista ressalta que a vitória foi uma demonstração da força política de Temer, mesmo tendo uma rejeição quase unânime entre a população. “Os brasileiros se importam pouco com Michel Temer. Mais de um mês após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciá-lo por aceitar propina, a taxa de aprovação do presidente segue em 5%. Mas Temer mantém o apoio onde mais importa: o Congresso”, diz o artigo.

Em seguida, o texto alerta que os problemas de Temer ainda não acabaram, pois Janot está prestes a apresentar duas novas denúncias contra o presidente, que podem levá-lo a outra votação na Câmara. A revista afirma que as novas denúncias prometem comprometer a agenda do presidente. “Quanto mais tempo Temer gasta se defendendo, menos tempo ele gasta promovendo as reformas econômicas, que são vitais para estabilizar as finanças públicas e sustentar a incipiente recuperação do Brasil de sua pior recessão”, diz o texto.

A revista ilustra Temer como um político astuto, que passou semanas listando os parlamentares que votariam contra e a favor da denúncia, e buscando obter apoio a seu favor. “O experiente septuagenário se encontrou com mais de 160 dos 513 deputados e liberou mais de R$ 4,2 milhões em emendas, segundo a ONG Contas Abertas. Alguns parlamentares o apoiaram com entusiasmo. Wladimir Costa, um deputado do Pará, tatuou o nome do presidente no ombro. Temer evitou o julgamento com uma margem de vantagem maior do que a esperada”, diz o artigo.

O texto afirma que, agora, Temer busca desviar a atenção de volta para a sua agenda econômica e lembra que o país dá alguns sinais de retorno da confiança. Porém, a revista ressalta que será difícil manter essa confiança à medida que as denúncias se acumulam e as eleições de 2018 se aproximam.

“A opinião pública pode começar a ter um peso maior para políticos em busca de reeleição (o retorno de Temer é improvável). Uma pesquisa feita antes da votação na Câmara revelou que 81% dos brasileiros querem que Temer enfrente o julgamento. Isso tornará difícil implementar a reforma da Previdência”, diz a revista.

O texto finaliza lembrando que Temer também tem a seu lado a apatia dos brasileiros, que pode facilitar que ele “patine” até o fim do mandato, em dezembro de 2018. “Embora irritados, os brasileiros também estão cansados. A antecessora do presidente, Dilma Rousseff, foi deposta no ano passado, em parte, por conta de grandes protestos contra ela. Poucos brasileiros protestaram contra Temer. A apatia é uma aliada”, diz a revista.

Fontes:

The Economist-Brazil’s congress decides not to put Michel Temer on trial