Ministério da Defesa ‘cassa’ medalha de Genoino Ex-deputado perdeu sua Medalha da Vitória, condecoração militar criada durante o governo Lula

O ex-deputado federal pelo PT José Genoino perdeu sua Medalha da Vitória, condecoração militar criada durante o governo Lula. A retirada da honraria a Genoino partiu do Ministério de Defesa, em portaria assinada pelo titular da pasta, Raul Jungmann.

No documento, o Ministério da Defesa não informa o motivo da “cassação” da honraria a Jose Genoino. Diz apenas que o ex-deputado petista e o ex-deputado Valdemar Costa, outro condecorado, estavam excluídos do quadro da Medalha da Vitória, destinada a quem tenha “prestado serviços relevantes ou apoiado o Ministério da Defesa no cumprimento de suas missões constitucionais”.

Genoino, que participou da luta armada contra o regime militar, com conhecida participação na guerrilha do Araguaia, foi condenado no processo do mensalão, a exemplo de Valdemar Costa Neto. Ambos tiveram suas penas perdoadas pela Justiça.

Fontes:

Veja - Ministério retira medalhas militares de José Genoino e Costa Neto