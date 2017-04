ABORTO

Ministra da AGU confirma nota do Palácio contra o aborto A nota técnica foi encaminhada à AGU no dia 27 de março em caráter sigiloso

A ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, confirmou ao Estadão ter recebido uma nota técnica do Palácio do Planalto contra a liberação do aborto. O Planalto foi convidado pelo Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre o tema. “É praxe seguir o posicionamento do Palácio. A fala do presidente vai estar na peça que vamos trabalhar. Com esse subsídio que eles enviaram para nós, vamos trabalhar nas informações do presidente para encaminhar ao Supremo. Até terça-feira nós enviaremos a resposta, talvez até antes”, disse a ministra.

A nota técnica foi encaminhada à AGU no dia 27 de março em caráter sigiloso. O documento vai embasar a resposta da AGU à ministra Rosa Weber, que é relatora no STF da ação que quer legalizar o aborto até o terceiro mês de gestação. A ação, de autoria do PSOL e do Instituto Anis, foi protocolada no dia 7 de março.

Na nota, assinada pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, o governo defende que “a vida do nascituro deve prevalecer sobre os desejos das gestantes”. Para o Planalto, a legislação atual, que proíbe a prática com poucas exceções, é adequada. O governo também afirma no texto que cabe ao Congresso alterar a atual lei sobre o aborto, mas destaca que “os representantes políticos da sociedade brasileira têm optado pela proteção dos interesses dos nascituros”.

