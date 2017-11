CRISE DE SEGURANÇA

Ministro da Justiça aponta ligações entre polícia e crime organizado no Rio Torquato Jardim declarou que há ligações entre membros do governo Rio de Janeiro e comandantes da Polícia Militar com o crime organizado

Nesta quarta-feira, 1°, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, declarou que há ligações entre as autoridades do Rio de Janeiro e comandantes da Polícia Militar com o crime organizado.

As declarações polêmicas de Torquato ao jornal Globo e ao portal UOL geraram duras críticas do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, de deputados estaduais e do comandante da PM. Pezão afirmou que “o governo do estado e o comando da Polícia Militar não negociam com criminosos”. Já Torquato desafiou as autoridades a provarem que ele estava errado.

“Em algum momento, este ano, de uma única vez, foram presos 93 policiais de um batalhão em São Gonçalo. Alguns dias mais tarde, mais alguns. E qual foi a consequência disso? A polícia tem que revelar, tem que contar”, disse Torquato.

“Nós temos informação: R$ 10 milhões por semana na Rocinha com gato de energia elétrica, TV a cabo, controle da distribuição de gás e o narcotráfico. Em um espaço geográfico pequeno. Você tem um batalhão, uma UPP lá. Como aquilo tudo acontece sem conhecimento das autoridades? Em algum lugar, voltamos à Tropa de Elite 1 e 2”, questionou o ministro, fazendo uma referência ao filme de José Padilha que expõe a corrupção na corporação.

Fontes:

Congresso em Foco-Ministro da Justiça critica Segurança Pública do RJ e aponta ligação de autoridades com o crime organizado