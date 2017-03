DESCRIMINALIZAÇÃO

Ministro do STF defende legalização das drogas Legalização das drogas reduziria o poder do tráfico e os casos de vítimas inocentes, diz Barroso

Em um seminário sobre a descriminalização do uso de drogas nesta terça-feira, 28, em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso defendeu a legalização de todos os tipos de droga no Brasil.

O seminário, promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, também contou com a presença do ex-presidente FHC. De acordo com Barroso, a legalização das drogas reduziria o poder do tráfico e os casos de vítimas inocentes no país.

O papel do Estado, segundo o ministro, é desincentivar o consumo das drogas: “Não estamos defendo as drogas, temos que enfrentar [o problema]. A guerra às drogas fracassou no mundo inteiro, mas o consumo só aumenta”.

Barroso defendeu que o consumo recreativo de drogas, em ambiente privado, não deveria ser proibido e que comportamentos que não causam danos a outras pessoas deveriam ser liberados.

Ainda de acordo com o ministro, réus primários com bons antecedentes flagrados com drogas não deveriam ser presos preventivamente, e sim receber outros tipos de pena, como prestação de serviço à comunidade.

O ministro do Supremo pretende defender a descriminalização apenas da maconha como um primeiro passo, posteriormente estendendo a decisão para outras drogas.

