Ministro do STF manda soltar Eike Batista Empresário é suspeito de ter pago propina a Cabral e de ter praticado lavagem de dinheiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes mandou soltar o empresário Eike Batista, preso em janeiro no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Em sua decisão, divulgada nesta sexta-feira, 28, Gilmar Mendes ponderou que “o fato de o paciente ter sido denunciado por crimes graves — corrupção e lavagem de dinheiro –, por si só, não pode servir de fundamento único e exclusivo para manutenção de sua prisão preventiva”.

A prisão preventiva de Eike Batista havia sido decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Gilmar Mendes ressaltou que o juiz pode analisar a necessidade de aplicação de medidas cautelares, como prisão domiciliar ou monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O ministro do Supremo disse ainda que não há prova de que Eike tenha tentado atrapalhar as investigações: “Não há notícia de que o investigado tenha adotado ulterior conduta para encobrir provas, além de eventualmente ter participado de reuniões”.

Gilmar Mendes destacou que os supostos crimes praticados por Eike estão ligados ao grupo político do ex-governador do Rio Sérgio Cabral e que não há mais possibilidade de continuidade dos delitos, uma vez que o grupo não está mais no poder.

Ainda segundo o ministro, “o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à instrução criminal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão”.

A defesa de Eike Batista acredita que o alvará de soltura deve ser expedido ainda neste final de semana. Os advogados do empresário já tinham recorrido ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, por fim, apelaram para o STF. Como considerou a prisão ilegal, Gilmar Mendes resolveu julgar o processo mesmo sem a conclusão da análise do STJ.

Eike é suspeito de ter pago propina a Cabral e de ter praticado lavagem de dinheiro. Ele está preso na Penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9), no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

