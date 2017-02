SECRETARIA-GERAL

Ministro do STF mantém nomeação de Moreira Franco Celso de Mello também decidiu manter o direito ao foro privilegiado

Após analisar pedidos dos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL para afastar Moreira Franco do cargo de ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, o ministro do STF Celso de Mello decidiu manter a nomeação de Moreira Franco. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 14.

Celso de Mello também decidiu manter o direito ao foro privilegiado, ressaltando que isso não significa imunidade contra investigações.

A posse de Moreira Franco foi suspensa por juízes de primeira instância na semana passada. As decisões foram, no entanto, posteriormente derrubadas pelos tribunais regionais federais da Primeira Região, em Brasília, e da Segunda Região, no Rio de Janeiro.

A nomeação de Moreira Franco ocorreu no último dia 2 de fevereiro após o presidente Michel Temer ter recriado a extinta Secretaria-Geral da Presidência. Até então, ele era o secretário-executivo do Programa de Parcerias para Investimentos, cargo que não tinha status de ministro.

Moreira Franco foi citado na delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Claudio Melo Filho. O partido Rede Sustentabilidade apontou “desvio de finalidade” na nomeação, ressaltando que o objetivo foi conceder o foro privilegiado.

Em sua decisão, Celso de Mello afirmou que “a mera outorga da condição político-jurídica de ministro de Estado não estabelece qualquer círculo de imunidade em torno desse qualificado agente auxiliar do Presidente da República, pois, mesmo investido em mencionado cargo, o Ministro de Estado, ainda que dispondo da prerrogativa de foro ‘ratione muneris’, nas infrações penais comuns, perante o Supremo Tribunal Federal, não receberá qualquer espécie de tratamento preferencial ou seletivo, uma vez que a prerrogativa de foro não confere qualquer privilégio de ordem pessoal a quem dela seja titular”.

Questionado sobre a decisão de Celso de Mello, o ministro do STF Gilmar Mendes, que no ano passado impediu a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil, afirmou que há diferenças entre os dois casos: “É difícil de qualquer sorte um entendimento sumular, porque as situações têm nuances, têm aspectos que precisam ser certamente distinguidos, entre um caso e outro. Por isso fica muito difícil ter assim uma analogia perfeita entre esses casos”.

