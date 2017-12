DECLARAÇÃO POLÊMICA

Heterossexuais não têm mais direito nenhum, diz ministro João Otávio de Noronha afirmou que fez uma brincadeira e que foi o primeiro juiz a reconhecer a união homoafetiva

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e atual responsável pela Corregedoria Nacional de Justiça, João Otávio de Noronha, disse nesta segunda-feira, 4, durante um seminário realizado no STJ que os heterossexuais “não têm mais direito nenhum” no Brasil.

De acordo com o ministro, o heterossexual vai precisar reivindicar direitos porque está se tornando minoria no país.

Noronha afirmou que “hoje o nosso juiz constitucional não pode ser pautado pelas minorias só”. E completou, em tom de brincadeira: “Aliás, eu já vi que quero meus privilégios porque o heterossexual agora está virando minoria. Não tem mais direito nenhum. Estamos criando isso”.

A polêmica declaração foi dada durante o seminário “Independência e Ativismo Judicial: Desafios Atuais” no Superior Tribunal de Justiça.

Em nota, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que fez uma brincadeira e ressaltou que foi o primeiro juiz a reconhecer a união homoafetiva. Além disso, disse que respeita e sempre respeitou os direitos das minorias.

Fontes:

Estado de Minas - 'Heterossexual está virando minoria', afirma ministro do STJ