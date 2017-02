COLUNA ESPLANADA

Moraes articulou com Alckmin candidatura ao Governo Com a morte do ministro Teori, Temer avisou a Moraes que ele seria o indicado, e este informou a Alckmin que o projeto político estava abortado

Foi numa segunda-feira do fim de dezembro, na pizzaria Nico Pasta & Basta, no Ipiranga. Numa mesa em ala restrita capitaneada pelo governador Geraldo Alckmin e o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sentaram-se sete delegados da cúpula da Polícia Civil. Alckmin contou que o ministro Moraes seria o candidato do PSDB ao Governo paulista, e gostaria de contar com o apoio da corporação.

Mote eleitoral

O grupo chegou a discutir a estratégia de Alexandre de Moraes ser lançado com o discurso de segurança e ordem nas ruas. Tinham o apoio de Michel Temer.

Voo abortado

Com a morte do ministro Teori Zavascki no acidente aéreo, Temer avisou a Moraes que ele seria o indicado, e este informou a Alckmin que o projeto político estava abortado.

Escola Serra

Embora crave que ficará na prefeitura quatro anos, com o novo cenário o cotado para a candidatura tucana ao Governo é o prefeito João Dória. José Serra fez escola.

Silêncio

Alexandre de Moraes não quis comentar o caso. O Governo de São Paulo não respondeu sobre a participação de Alckmin na reunião.

Lava Jato 2.0

Aos inocentes que especulam que políticos e representantes da PF e do Ministério da Justiça sentam-se à mesa para tratar do desmonte da Lava Jato: não é assim. Embora a PF negue veementemente, delegados que estavam na operação ficaram estafados. Ocorre quando não se tem a equipe e estrutura necessárias para um trabalho duro.

Radiografia oculta

Basta conferir a equipe em Curitiba. Delegados reclamavam, sigilosamente, que o Ministério Público Federal tinha 14 graduados procuradores na sua força-tarefa. A PF contava cinco delegados e poucos agentes de apoio.

Pé na estrada

A delegada Erika Marena deixou namorado e família para trás ao ser transferida para Florianópolis. O clima ficou ruim na direção da PF para Marena quando seu nome foi lançado para diretora-geral. Marcio Anselmo foi parar em Vitória como corregedor após atuação brilhante na LJ. Evidente, quem preza pela carreira, não reclama aos holofotes.

Salvaguarda

Por isso a direção da PF correu para avisar ontem que a Lava Jato terá o orçamento de 2017 integral e nova equipe de apoio que será solicitada — porém aprovada pela direção em Brasília.

Mineirinho

O senador Aécio Neves, padrinho da indicação de Carlos Velloso para o Ministério da Justiça, visitou o ministério três vezes nas últimas duas semanas. Segundo assessoria, o senador foi cuidar de projetos de segurança pública que a pasta analisa.

PMDB x PSDB

O PMDB não quer deixar barato para os tucanos a ‘posse’ do Palácio da Justiça. Pressiona Temer para criar um cargo de ‘vice-ministro’ para um nome do partido.

Tem mais

Assim que a PF pisou na sede da BrasilCap atrás de documentos pessoais do presidente da entidade do BB, Márcio Lobão, houve diretor que correu e sequer era alvo. Um deles se escondeu numa sala.

Piada pronta

Por coincidência: ontem, dia da operação da PF que lhe cercou, o filho de Lobão publicou artigo num jornal do Rio cravando que a “capitalização ainda tem muito o que crescer”. Agora se sabe de que tipo de capitalização falava…

Ah, o brasileiro…

O saque das contas inativas do FGTS remete a caso similar do início dos anos 90. Cid Moreira, no Jornal Nacional, avisou que o povo poderia ir às agências da Caixa no dia seguinte. Dito e feito. Filas dobravam esquinas. Mas boa parte nunca tinha assinado carteira de trabalho — e exigia seu dinheiro.