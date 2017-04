LAVA JATO

Sérgio Moro adia depoimento de Lula Lula será ouvido no processo que diz respeito ao triplex no Guarujá, em São Paulo

O juiz federal Sérgio Moro resolveu adiar o depoimento do ex-presidente Lula do dia 3 para o dia 10 de maio. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, foi uma resposta ao pedido da Polícia Federal, que diz precisar de mais tempo para organizar a segurança no local. Além disso, o feriado do dia 1° de maio dificultaria ainda mais a operação.

Lula será ouvido no processo que diz respeito ao triplex no Guarujá, em São Paulo. O ex-presidente é acusado de ter recebido vantagens indevidas da empreiteira OAS. A defesa de Léo Pinheiro, sócio da empresa, entregou documentos à Justiça Federal do Paraná para tentar comprovar que Lula foi beneficiado na reforma do apartamento. O empresário alega que o triplex é de Lula.

A defesa de Lula, por sua vez, apresentou na última quarta-feira, documentos de recuperação judicial da OAS em que a empresa afirma ser a proprietária do triplex do Condomínio Solaris.

Fontes:

Folha de S.Paulo-Moro decide adiar depoimento de Lula na Lava Jato