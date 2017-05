obituário

Morre Leon Herzog, o criador das Leonettes Motocicletas fabricadas em Bonsucesso eram uma verdadeira coqueluche entre os jovens da década de 1960

Os apaixonados por motocicletas que viveram a década de 1960 devem lembrar muito bem das Leonettes, uma “cinquentinha” fabricada em Bonsucesso. A marca nacional era uma verdadeira coqueluche entre a juventude da época. O fundador da empresa, Leon Herzog faleceu na última terça-feira, 22, aos 93 anos.

Durante sua juventude, Leon conheceu os horrores do Holocausto, como o trabalho forçado, a fome e as execuções. Aos 20 anos, em 1939, Leon era um jovem de família judia que morava na Polônia, um péssimo lugar para estar durante o nazismo. Sua família fabricava bicicletas quando o país foi invadido. Em 1942, Leon e seus parentes foram enviados para o gueto Ostrowieck, que concentrava os judeus da cidade. Seu pai se recusou a deixar sua casa e foi morto pela Gestapo.

Para escapar do gueto, Leon adquiriu uma identidade falsa e se juntou a uma rede de trabalhos forçados sob o nome de Jan Grabowski. O jovem foi enviado à Alemanha de Hitler para trabalhar em uma fazenda. Conseguiu sobreviver até a chegada das tropas americanas, em 1945. “A guerra acabou e eu não tinha nenhum parente vivo na Europa”, dizia Leon.

Leon passou a adotar a filosofia “Era para eu estar morto há muito tempo. Tudo o que vier daqui para a frente será lucro”, e foi buscar abrigo no que sobrara de sua família: os irmãos que, antes da guerra, haviam migrado para o Brasil.

No Brasil, Leon voltou a montar e vender bicicletas e, em 1951, sua lojinha evoluiu para uma fábrica no Caju. No início dos anos 1960, nascia a Leonette. A empresa cresceu e mudou para Bonsucesso, onde foi criada a Leonette de maior sucesso: o modelo Sport.

Coma a invasão das motos japonesas, as Leonettes chegaram ao fim. Em 1992, sua fábrica em Bonsucesso foi vendida para a Gerdau.

