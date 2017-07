OBITUÁRIO

Morre Marco Aurélio Garcia, pilar da política externa do PT Considerado o pilar da política externa dos governos Lula e Dilma Rousseff, Marco Aurélio Garcia morreu vítima de um infarto fulminante na última quinta-feira, 20

Morreu na quinta-feira, 20, o ex-assessor especial para Assuntos Internacionais nos governos do PT, Marco Aurélio Garcia. Ele sofreu um infarto fulminante e foi encontrado morto em seu apartamento, no Centro de São Paulo, informou um comunicado divulgado pelo PT.

Professor de História aposentado da Universidade de Campinas (Unicamp), Garcia foi um dos principais articuladores da política externa do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Ele foi um dos fundadores do PT e era considerado uma referência dentro do partido.

Garcia é considerado o pilar da política externa petista de aproximação com países da América Latina e da África. Ele também era um defensor de instrumentos de integração regionais, como a Unasul e a Celac. Em nota, o Instituto Lula diz que Marco Aurélio era “apaixonado pela ideia de integração da América Latina”. Além disso, era entusiasta dos Brics, coalizão de países de economia emergente formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Sua atuação no governo é tida como fundamental para a projeção internacional do Brasil conquistada durante o governo Lula.

Garcia continuou participando do governo durante a presidência de Dilma e, mesmo sofrendo de problemas cardíacos, se manteve ativo no partido após o impeachment, em 2016. A ex-presidente também lamentou a morte do ex-assessor.

Marco Aurélio Garcia era formado em Direito e em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e iniciou sua trajetória política nos anos 1960, como vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e vereador de Porto Alegre. Durante o regime militar, Garcia exilou-se na França e no Chile. Ao voltar ao Brasil, em 1979, ajudou a fundar o PT.

Fontes:

Congresso em Foco-Ex-assessor especial de Lula, Marco Aurélio Garcia morre em SP; petistas lamentam falecimento

Folha de S. Paulo-Ex-assessor da Presidência Marco Aurélio Garcia morre aos 76 anos

El País-Morre Marco Aurélio Garcia, pilar da política externa de Lula e do PT