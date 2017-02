NESTA DATA

Morre o ex-presidente da República Jânio Quadros Em 16 de fevereiro de 1992, morreu o ex-presidente Jânio Quadros. Conhecido por prometer 'varrer' a corrupção, Jânio renunciou com menos de um ano de governo

Jânio da Silva Quadros foi eleito em outubro de 1960, com o apoio da UDN (União Democrática Nacional), para suceder o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Com um discurso moralizante e com o slogan “varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira”, Jânio prometia acabar com a corrupção e diminuir a inflação.

Depois de eleito, Jânio Quadros congelou salários, restringiu crédito e desvalorizou a moeda nacional. Apesar das medidas conservadoras, não conseguiu abaixar a inflação. Na política internacional, o presidente condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Socialista Cubana, com a Medalha Cruzeiro do Sul. Jânio também ficou conhecido por algumas medidas extravagantes como a proibição do uso de biquínis na praia.

Em poucos meses de governo, Jânio perdeu o apoio da população, de políticos aliados e da UDN. No dia 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda denunciou um possível golpe que estaria sendo articulado pelo presidente. No dia seguinte, em carta enviada ao Congresso, Jânio afirmou que “forças terríveis” o levaram a pedir renúncia.

Acredita-se que Jânio esperava uma mobilização da população a seu favor mas isso não aconteceu. O Congresso logo aceitou sua saída do cargo. Depois da renúncia, Jânio foi para o exterior e em 1985 voltou a um cargo público como prefeito de São Paulo. O ex-presidente morreu no dia 16 de fevereiro de 1992, aos 75 anos.

