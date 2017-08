GOVERNADOR DO RIO

MP vai apurar contratação de jatinho por Pezão Estima-se que a contratação de um jatinho para servir Pezão durante um ano custaria cerca de R$ 2,5 milhões

Em meio a uma grave crise financeira, o governo do Rio de Janeiro causou polêmica na semana passada ao anunciar o lançamento de um edital para contratação de uma empresa de táxi aéreo em jato executivo para o governador Luiz Fernando Pezão.

A medida será investigada pela subprocuradoria-geral de Justiça de assuntos cíveis e institucionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). O objetivo é apurar se o governo fluminense está respeitando os princípios da economicidade e da razoabilidade.

Estima-se que a contratação do jatinho para servir o “chefe do poder executivo do estado”, isto é, Pezão, nas viagens oficiais durante um ano custaria cerca de R$ 2,5 milhões.

O valor estipulado seria suficiente para Pezão fazer a viagem de ida e volta em um voo comercial para Brasília mais de 1.500 vezes.

O edital determina que o jato tenha banheiro privativo em compartimento independente da cabine de passageiros, poltronas giratórias para possíveis reuniões e altura mínima de cabine de 1,75m. Além disso, a exigência é de um avião a jato, com duas turbinas, com capacidade mínima de seis passageiros, além da tripulação, e com autonomia mínima de 3 horas e meia de voo.

O coordenador do Sind-perfaetec, Luiz Eduardo Ferreira, ressaltou que se trata de “uma inversão de prioridades, porque o servidor está praticamente passando fome e considera [a contratação do serviço] uma regalia do governador”.

A assessoria de Luiz Fernando Pezão ressaltou que a contratação do serviço é “imprescindível para garantir que os integrantes do Poder Executivo tenham flexibilidade de horários de voos e disponibilidade de aviões para deslocamentos de trabalho e emergências”.