MPF denuncia Sérgio Cabral por desvios na Saúde Ex-governador do Rio é alvo de denúncia que apura o desvio de R$ 16,2 milhões da Secretaria da Saúde e do Instituto Nacional de Traumatologia, entre 2007 e 2014

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi denunciado pelo Ministério

Público Federal (MPF) pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa.

Além de Cabral, foram indiciados pelos mesmos crimes o ex-secretário de saúde do estado Sérgio Côrtes e outras cinco pessoas: o ex-subsecretário-executivo da Saúde Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Miguel Iskin, César Romero e Gustavo Estellita.

O grupo é acusado pelo MPF de desviar cerca de R$ 16,2 milhões da Secretaria da Saúde e do Instituto Nacional de Traumatologia (Into), entre os anos de 2007 e 2014. A ação do MPF é um desdobramento da Operação Fatura Exposta, deflagrada há duas semanas, pela Polícia Federal.

Segundo a acusação, as licitações para contratação de serviços e equipamentos médicos eram dirigidas por um cartel comandado pelos empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita, que são sócios nas empresas Oscar Iskin Ltda e Sheriff Serviços e Participações.

“De acordo com o relatado, os empresários eram os responsáveis por trazer ao país as empresas estrangeiras que participavam das licitações internacionais, que eram divulgadas apenas no Brasil. As empresas se articulavam entre si, fazendo um rodízio que privilegiava a cada uma delas por vez. Em função do arranjo, os envolvidos sabiam quanto cada empresa cobraria pelos produtos antes mesmo de sair a cotação do pregão internacional”, diz o texto da denúncia do MPF, encaminhada à 7ª Vara Federal Criminal.

Cabral está preso desde novembro do ano passado, no presídio de Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Esta é a oitava vez que ele é denunciado pelo MPF.

