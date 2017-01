MINISTRO DO STF

MPF vai investigar queda do avião que matou Teori Zavascki Além do ministro relator da Lava Jato, acidente matou outras quatro pessoas

As causas da queda do avião que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki e mais quatro pessoas na tarde desta quinta-feira, 19, serão investigadas pelo Ministério Público Federal (MPF) de Angra dos Reis, que já abriu um inquérito.

De acordo com o MPF do Rio, a investigação foi aberta pela procuradora da República Cristina Nascimento de Melo. A informação é do Portal G1.

Além da morte de Zavascki, que era relator da Operação Lava Jato no STF, também já foram confirmadas as mortes do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, na Zona Sul de São Paulo, e do piloto Osmar Rodrigues. A identificação de outras duas pessoas que também estavam no avião ainda não foi divulgada.

O colunista Matheus Leitão informou que o acidente também será apurado pela Polícia Federal. A responsabilidade pelo inquérito é do delegado chefe da PF em Angra dos Reis, Adriano Antonio Soares.

A apuração da tragédia contará com o apoio de um grupo da PF de Brasília, que é especializado em acidentes aéreos, além do suporte da polícia marítima e de uma equipe da Polícia Civil, que será acompanhada de peritos criminais. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também foi acionado.

De acordo com o delegado Adriano Soares, as condições meteorológicas atrapalharam a navegação no local do acidente nesta quinta-feira.

Em um post no Twitter, o presidente da Transparência Internacional, José Carlos Ugaz, afirmou que a organização demanda “imediata investigação” do acidente que matou Teori Zavascki.

O delegado da Polícia Federal Márcio Anselmo, que atua na força-tarefa da Lava Jato, escreveu no Facebook que, “agora, na véspera da homologação da colaboração premiada da Odebrecht, esse ‘acidente’ deve ser investigado a fundo”. O texto ganhou muito destaque nas redes sociais e o delegado o modificou, deixando publicada apenas a primeira frase: “Sem palavras para expressar o que estou sentindo. O ministro Teori lavou a alma do STF à frente da LJ, surpreendeu a todos pelo extremo zelo com que suportou todo esse período conturbado”.

O avião que caiu era um modelo Hawker Beechcraft King Air C90, de pequeno porte e que tem capacidade para oito pessoas. A documentação estava em dia e a inspeção de manutenção anual estava válida até abril deste ano.

