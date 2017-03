LEI DE INCENTIVO À CULTURA

Mudanças na Lei Rouanet visam democratização MinC modificará lei de incentivo a cultura prevendo maior controle e democratização dos projetos culturais

Após quase 15 anos de debates sobre o principal mecanismo de incentivo à cultura no país, a Lei Rouanet passará por alterações em seu funcionamento. O ministro da Cultura (MinC), Roberto Freire, trata o assunto com prioridade e em breve anunciará mudanças que irão desde o cachê dos artistas até o teto de captação de recursos.

Além de ampliar o controle para evitar fraudes na lei de incentivo, o MinC espera tornar a lei mais democrática e descentralizada com as modificações. “Nós estamos discutindo a sua limitação em termos de valor, de participação, não permitindo a cartelização”, disse Freire em uma entrevista à Agência Brasil, no fim de janeiro.

Entre as principais mudanças está a fixação de um limite de arrecadação para empresas e pessoas jurídicas. A mudança prevê um máximo de R$ 40 milhões, sendo limitado a R$ 10 milhões por projeto cultural. Além disso, o ingresso para eventos subsidiados pela Lei Rouanet não poderão custar mais do que R$ 150.

Ainda em relação a valores, a lei prevê um valor máximo de R$ 30 mil no cachê de um artista ou modelo solo (em produções de moda), e R$ 60 mil para grupos artísticos ou de modelos. Para orquestras, será permitido um cachê máximo de R$ 1,5 mil por músico e de R$ 30 mil ao maestro.

Outras medidas que reforçarão o controle do ministério são a criação de um Portal de Transparência para acompanhar o uso da verba repassada e a vinculação de cada projeto a uma conta no Banco do Brasil, que será movimentada com um cartão de crédito ou débito.

Na visão do ministro Freire, um dos grandes problemas da lei, além dos desvios ocorridos, é a concentração de projetos nas regiões Sul e Sudeste – 79% deles atendem essas regiões, segundo o MinC. Tendo isso em vista, haverá incentivos para produções realizadas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país.

Todas as modificações serão formalizadas por meio de Instrução Normativa. Dessa forma, o texto não precisa de aprovação do Congresso Nacional, já que regulamenta uma lei existente. O MinC ainda não divulgou uma data para as novas medidas entrarem em vigor.

‘Demonização da Lei Rouanet’

Em junho de 2016, a Polícia Federal revelou na Operação Boca Livre um esquema de fraudes na lei de incentivo, com desvios que somavam até R$ 180 milhões. Segundo a investigação, os recursos custearam eventos como shows de artistas famosos, festas de grandes empresas, entre outros.

Para Freire, a má utilização dos recursos em alguns casos tornou mal vista a lei que, em sua visão, ajudou “e muito” na divulgação da cultura nacional. “Não porque contenha desvios, mas aqueles que a utilizaram, desviaram, e isso gerou um certo clima e demonização até da Lei Rouanet”, afirmou o ministro.

