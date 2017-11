Muita coisa e quase nada!

GRITA BRASIL

Final de ano chegando, e o Brasil na mesma. Dizem que o país está se recuperando, que o índice de desemprego caiu, que está havendo contratações. Bem, isso é o que estão tentando nos vender. Eu, sinceramente, não compro.

Eu, infelizmente, tenho outra visão da coisa.

Foi noticiado que uma montadora está contratando pessoal porque a venda de veículos aumentou. Mas foi por causa da demanda de outro país, a Argentina. Estou preocupado com o nosso país, com a nossa situação. Com o que eu vejo e escuto.

Não sei se o fato de dirigir um carro de 8 a 12 horas por dia trabalhando com mobilidade urbana – já trabalhei mais, mas devido a onda de violência, tenho voltado mais cedo pra casa, mas fim de semana, às vezes avanço um pouco na hora – me dá uma visão diferente dessa que tentam vender. Escuto passageiros, e vejo em todos os caminhos, lojas fechadas, cartazes de “aluga-se”, “vende-se”, como eu nunca vi. Vejo cada dia entrarem novos motoristas na Uber, Cabiy, 99 Pop, por falta de um emprego normal e menos escravo. E mesmo assim continuam vendendo uma melhora.

Estamos também chegando naquele período em que sempre tem contratação de temporários, e a crença que Natal é sempre Natal. Mas e depois?

Fico sempre com muito receio do depois. Ainda mais que será ano de eleição.

Sei que só nos resta aguardar e rezar. Melhor mesmo é aumentar a reza. Pois não vislumbro um 2018 muito melhor que 2017.

Não que eu queira um milagre. Na verdade seria “supimpa”. Mas queria me agarrar em alguma coisa que me desse um pouco de esperança.

Mas dica difícil ter alguma esperança se nossos políticos são sempre unidos quando o interesse é deles, e quando eles fazem de tudo, até se vender de forma escancarada, por um mal maior. O mal maior está aí. Ficou. Michel Temer continua presidente e de lá ninguém mais o tira. Página virada. Que deixou um gostinho de impunidade, e de que o deles fala mais alto do que o nosso. E saibam que se venderam bem. E Michel Temer pagou bem. Foram mais de R$ 6 bilhões.

Próximo item!

Próximo item atende pela alcunha de Gilmar Mendes. Um ministro que depois de tantas polêmicas, consegue ainda surpreender mais ainda. Não sei porque algumas decisões importantes e de um cunho emocional forte – principalmente nesse caso –ainda caiam para ele decidir na caneta. Gilmar Mendes não pode estar dentro do seu normal. Vai que ele sofreu de uma rápida, momentânea de sentidos? Se bem que no caso do ministro Gilmar Medes, esse “momentâneo” dura muito mais que um “momentâneo”. Ele definitivamente envergonha o país vestindo sua toga. E é esse ministro que barra a ida de um dos maiores ladrões da história da nossa politica, Sérgio Cabral, para um presídio de segurança máxima. O ministro põe a Justiça numa saia justa e a coloca numa posição de descrédito. E é isso que temos. Uma Justiça sempre lenta e muitas vezes inapta a julgar com isenção de qualquer coisa.

E aí se descobre que estavam montando no presídio do Cabral, uma sala com um equipamento de home theater no valor de quase R$ 20 mil, pois isso iria ajudar na socialização dos presos. Oi? Onde está o trem que perdi? Desde quando filmes irão socializar uma pessoa? Ainda mais um Sérgio Cabral. E aí… devido a repercussão da notícia, desistiram de montar a sala de cinema. É até bom, porque já estava pensando até uma forma de ir assistir uns filmes por lá.

É por essas e outras que o Brasil é o Brasil que é. Vamos ser sempre assim. Provincianos, atrasados, injustiçados e sempre ludibriados.

Uma pena.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão.