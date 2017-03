BENEFICIADA POR LIMINAR

Mulher de Sérgio Cabral cumpre prisão domiciliar Ex-primeira-dama foi hostilizada por parentes de presos ao deixar o Complexo Prisional de Bangu

Beneficiada por uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, já cumpre prisão domiciliar em seu apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Leia também: Privilégio concedido à mulher de Cabral é realidade distante para a maioria

Adriana chegou ao apartamento na noite desta quarta-feira, 29, acompanhada por agentes da Polícia Federal. A ex-primeira-dama foi hostilizada por parentes de presos ao deixar o Complexo Prisional de Bangu e foi recebida com gritos e vaias no Leblon por um grupo de cerca de 50 manifestantes.

A mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral estava presa desde o dia 17 de dezembro por suspeita de envolvimento em negócios ilícitos e corrupção praticados por seu marido e outros acusados. Ela responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O STJ determinou na última sexta-feira, 24, que Adriana fosse transferida para prisão domiciliar sob a condição de que a casa não tivesse telefones (fixos e celulares), nem acesso à internet. Agentes da PF fizeram uma vistoria no apartamento e no prédio antes da chegada da ex-primeira-dama.

A ministra do STJ Maria Thereza de Assis Moura autorizou a prisão domiciliar de Adriana sob o argumento de que os dois filhos dela e de Cabral, menores de idade, não poderiam ficar privados do convívio com os dois pais ao mesmo tempo. O ex-governador Sérgio Cabral também está preso.

Fontes:

G1 - Adriana Ancelmo é levada para cumprir prisão domiciliar no Leblon, Rio