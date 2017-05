PRONUNCIAMENTO

‘Não renunciarei’, diz Temer Em pronunciamento, Michel Temer diz que não comprou o silêncio de ninguém e declara que não vai renunciar à Presidência

O presidente Michel Temer declarou em pronunciamento na tarde desta quinta-feira, 18, que não pretende renunciar ao cargo e exigiu rápidas investigações sobre as gravações feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista.

Ele iniciou seu discurso afirmando que seu governo atravessou o melhor e o pior momento nos últimos dias. “Meu governo viveu nesta semana seu melhor e o pior momento: dados de geração de emprego, e a queda da inflação criaram condições de um país melhor. Houve, contudo, a revelação de uma conversa gravada clandestinamente que trouxe de volta o fantasma de crise política. […] Não podemos jogar fora todo o esforço de recuperar o país”.

Em seguida, Temer negou que tenha dado aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha. “Repito e ressalvo: em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja que ficasse calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Nunca autorizei que utilizassem meu nome indevidamente”.

O presidente afirmou que não vai renunciar, que tem consciência da correção dos seus atos e que seguirá com seu compromisso com o país. “Não renunciarei, sei o que fiz, e sei da correção dos meus atos. essa situação de dúvida não pode persistir por muito tempo. Meu compromisso é com o Brasil, e é só esse compromisso que me guiará”, finalizou Temer.

Fontes:

Estadão-Crise em Brasília: Temer diz que não vai renunciar