APÓS GRAVAÇÃO DA JBS

‘Não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem’, diz Temer 'Se eu renuncio, é uma declaração de culpa', ressaltou o presidente

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o presidente Michel Temer disse mais uma vez que não vai renunciar ao cargo. O governo enfrenta uma grave crise após a divulgação do áudio de uma conversa entre o presidente e o dono da JBS, Joesley Batista.

Temer garantiu que não sabia que o empresário era investigado quando o recebeu no Palácio do Jaburu, no início de março. Naquela ocasião, no entanto, Joesley Batista já era alvo de três operações.

“Tenho demonstrado com relativo sucesso que o que o empresário fez foi induzir uma conversa. Insistem sempre no ponto que avalizei um pagamento para o ex-deputado Eduardo Cunha, quando não querem tomar como resposta o que dei a uma frase dele o que ele dizia: ‘Olhe, tenho mantido boa relação com o Cunha’. [E eu disse]: ‘Mantenha isso'”, relatou o presidente.

Temer ressaltou ainda que o próprio Eduardo Cunha acabou de divulgar uma carta negando ter pedido dinheiro a ele e a Josley.

Em relação à suposta compra de juízes e procuradores relatada pelo empresário, Temer disse que “ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências. E logo depois ele diz que estava mentindo”.

Questionado sobre o fato de o assessor Rocha Loures, que é bem próximo à presidência, ter sido filmado correndo com uma mala pela rua, Temer disse que “ele é de boa índole”, mas que “esse gesto não é aprovável” e que mantém apenas uma “relação institucional” com ele.

“Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque, se eu renuncio, é uma declaração de culpa”, ressaltou o presidente, que disse também que a sua culpa foi a “ingenuidade” ao receber Joesley Batista naquele momento.

Fontes:

Folha de S.Paulo - 'Se quiserem, me derrubem', afirma Temer ao negar de novo a renúncia