Nasce Darcy Ribeiro Em 26 de outubro de 1922, nasce o antropólogo Darcy Ribeiro, autor de 'Antropologia da Civilização' e 'Utopia Selvagem'

Darcy Ribeiro nasceu em 26 de outubro de 1922 em Montes Claros, em Minas Gerais. Com o objetivo de estudar medicina, ele se mudou para o Rio de Janeiro. No entanto, ele abandonou o curso depois de três anos.

Ele então foi para São Paulo estudar ciências sociais na Escola de Sociologia e Política, onde se formou em 1946. Três anos depois, passou a trabalhar no Serviço de Proteção aos Índios (antecessor da Funai), onde ficou até 1951. Como passou muito tempo com indígenas do Mato Grosso, que na época era um só estado, e da Amazônia, ele publicou anotações feitas durante estas viagens.

Além de escrever obras sobre etnografia, ele contribuiu com estudos para a Unesco e a Organização Internacional do Trabalho. Ribeiro também organizou o primeiro curso de pós-graduação em antropologia, na Universidade do Brasil (Rio de Janeiro), onde lecionou até 1956.

Além de trabalhar no Ministério da Educação e Cultura, ele fundou, junto com Anísio Teixeira, a Universidade de Brasília. Foi ministro da Educação no governo Jânio Quadros, e chefe da Casa Civil no governo João Goulart. Como foi exilado durante o regime militar, ele viveu em vários países da América Latina. Neste período, escreveu: os estudos antropológicos da “Antropologia da Civilização”, em seis volumes (o último, “O Povo Brasileiro”, ele publicaria em 1995).

Em 1976, retornou para o Brasil, dedicando-se à educação pública. Em 1982, foi vice-governador do Rio de Janeiro, trabalhando junto ao governador Leonel Brizola na criação dos Centros Integrados de Educação Pública (Ciep). Em 1990, foi eleito senador.

Em 1992, passou a integrar a Academia Brasileira de Letras. Além da obra antropológica, Darcy Ribeiro publicou os romances “Maíra”, “O Mulo”, “Utopia Selvagem” e “Migo”.

Vítima de câncer, Darcy Ribeiro morreu em 17 de fevereiro de 1997.

