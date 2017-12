Primeira Guerra Mundial

Navio brasileiro Paraná é afundado por submarino alemão Em 03 de abril de 1917, forças alemãs abateram o navio Paraná. O episódio influenciou a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial

O Brasil foi o único país sul-americano a participar da Primeira Guerra Mundial. O presidente Venceslau Brás declarou guerra à Alemanha três anos após o início do conflito. A participação brasileira foi motivada por ataques alemães a embarcações brasileiras. No dia 03 de abril de 1917, forças alemãs abateram o navio Paraná na costa da França.

A população ficou indignada com o ataque e exigiu uma resposta firme das autoridades brasileiras. Vários estabelecimentos alemães no Brasil foram atacados e destruídos. Seis meses depois, outra embarcação brasileira foi atacada pela Alemanha. Em seguida, o Brasil firmou aliança com a Rússia, Inglaterra e França que formavam a Tríplice Entente.

O governo brasileiro enviou apoio médico, navios militares e pilotos de avião. Ao todo, sete embarcações foram usadas na Primeira Guerra Mundial. Os soldados brasileiros participaram nos conflitos das tropas da frente ocidental e na região da Jutlândia. As únicas mortes brasileiras foram de homens da Marinha responsáveis pela vigilância do oceano Atlântico, vítimas da epidemia de gripe espanhola que atingiu a Europa neste período.

A participação brasileira na Primeira Guerra Mundial fez com que o país recebesse uma indenização da Alemanha por ter prejudicado o comércio de café brasileiro. O acordo fez parte do Tratado de Versalhes. O Brasil também foi um dos fundadores da Liga das Nações.

