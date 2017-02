OPERAÇÃO LEVIATÃ

Nova fase da Lava Jato mira filho de Edison Lobão Batizada de Leviatã, a operação mira os ex-senadores Márcio Lobão e Luis Otávio Campos, suspeitos de receber propina nas obras de Belo Monte

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, a nova fase da Operação Lava Jato. Batizada de Leviatã, ela tem como alvos os ex-senadores Márcio Lobão, filho do senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Edison Lobão (PMDB-MA), e Luiz Otávio Campos, considerado pelos investigadores um apadrinhado político do senador Jader Barbalho (PMDB-PA).

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em Brasília (DF), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ). Os investigados podem responder por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Márcio Lobão e Luiz Otávio Campos foram citados na delação de Flávio Barra, executivo da Andrade Gutierrez, empreiteira que fazia parte do consórcio de obras da usina. Segundo o executivo, foram repassados em propina entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões para as obras de Angra 3 e R$ 600 mil para as obras de Belo Monte. O valor corresponderia a 1% do valor das respectivas obras. O dinheiro referente a Belo Monte teria sido entregue em espécie na casa de Márcio Lobão. De acordo com o delator, o valor seria dividido entre políticos do PT e do PMDB.

