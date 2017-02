JORNAL DO BRASIL

Novo dono do ‘JB’ quer retorno da edição impressa Empresário Omar Catito Peres adquiriu o jornal de Nelson Tanure e tem planos ambiciosos para o periódico

O Jornal do Brasil está sob novo comando. O empresário Omar Catito Peres, renomado no ramo gastronômico, adquiriu a publicação de Nelson Tanure, empresário que adquiriu a marca em 2001.

Catito Peres tem planos ambiciosos para o ‘JB’, como o jornal é popularmente chamado. Ele pretende

retornar com a edição impressa da publicação, que desde julho de 2010 existe somente online. A proposta tem como base o fato de que publicações que têm versões impressas e online dão mais retorno financeiro do que aquelas que têm somente a versão digital.

Nascido em Leopoldina, Minas Gerais, Catito Peres é dono do restaurante La Fiorentina, no Leme, e do Bar Lagoa, no bairro da Lagoa, ambos na zona sul do Rio de Janeiro. O La Fiorentina é um conhecido ponto de encontro de intelectuais e jornalistas no Rio de Janeiro.

Apesar de ter o setor gastronômico como principal negócio, Catito Peres também tem experiência no ramo da comunicação. Ele já foi proprietário da TV Panorama, afiliada da Rede Globo em Juiz de Fora, da Gazeta de Leopoldina, do Jornal dos Sports, do Rio de Janeiro, e do diário JF Hoje, de Juiz de Fora.

Do auge à queda

O Jornal do Brasil foi fundado em 9 de abril de 1891, por Rodolfo de Sousa Dantas e Joaquim Nabuco. A publicação já foi considerada a mais importante do país, com nomes como Elio Gaspari, Roberto Pompeu de Toledo, Marcos Sá Corrêa, Wilson Figueiredo, Dora Kramer e Zuenir Ventura. Porém, perdeu o destaque por conta da má gestão e da competição com outros veículos.

O ‘JB’ manteve uma linha editorial conservadora até 1893, quando Rui Barbosa assumiu a função de redator-chefe. Sob seu comando, o ‘JB’ se tornou o único veículo de comunicação do país a publicar o manifesto escrito pelo Contra-Almirante Custódio de Melo em 6 de setembro de 1893, quando eclodiu a Segunda Revolta Armada. Nele, Melo acusava o então presidente Floriano Peixoto de iludir a nação, “abrindo com mão sacrílega as arcas do erário público a uma política de suborno e corrupção”.

Revoltado com a publicação, Floriano Peixoto ordenou o fechamento do jornal, que permaneceu sem circular por pouco mais de um ano. Em 15 de novembro de 1894, o jornal voltou a circular, sob o comando da família Mendes de Almeida. A data para o retorno foi escolhida para sinalizar apoio à República. A nova gestão voltou o jornal para reivindicações populares.

Em 1918, o jornal passou para o controle do Conde Pereira Carneiro. Posteriormente, na década de 1950, Carneiro passou o controle do jornal para seu genro, Manuel Francisco do Nascimento Brito, que comandou o jornal até 2002, quando se desligou voluntariamente da publicação. À beira da falência, o jornal foi arrendado por Nelson Tanure, considerado um dos piores gestores do periódico.

Fontes:

Veja-Novo dono do Jornal do Brasil quer volta do impresso

Jornal Opção-Jornal do Brasil muda de dono e vai voltar a ter edição impressa