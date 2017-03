COLUNA ESPLANADA

Novo líder Eduardo Braga (PMDB-AM) deve ser novo líder do governo no Senado ou no Congresso

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) visitará o Palácio do Planalto na próxima semana. De lá sairá como líder do governo no Senado, no lugar de Aloyzio Nunes (PSDB-SP), nomeado novo ministro de Relações Exteriores; ou líder do governo no Congresso, posição hoje ocupada pelo desgastado senador Romero Jucá (PMDB-RR). A segunda via é a mais provável.

Histórico

Braga sabe a rota do Palácio de olhos fechados. No governo Dilma, aproveitou racha no Senado para virar líder. Convenceu a ministra Ideli de que poderia segurar a barra.

Cartilha virtual

O Partido dos Trabalhadores lançou uma cartilha virtual chamada “Oito mentiras sobre o PT espalhadas pelo Whatsapp. Ajude a desmentir”. O segundo mandamento do documento diz ser inverdade que o partido não combateu a corrupção.

Pimenta nos outros

“O escândalo da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, envolveu quase todos os partidos e estava desenhado desde os anos de Fernando Henrique Cardoso”, alega a legenda na cartilha.

“Reinado”

O jornal Le Monde apresenta essa semana ao leitor francês um quadro fidedigno do atual cenário brasileiro e dos escândalos que atingem o governo de Michel Temer. Com o título “Brasil, o reinado da impunidade”, a reportagem conclui em tom de ironia: “Tudo leva a crer que Temer já estaria esquentando a sua pizza quatro queijos”.

Aliás…

… não é de hoje que os franceses adoram atirar pedras nos governos dos outros e esquecem do antro de corrupção que é a sua República.

Lá lá Longe

No momento em que o ex-diretor da Odebrecht Fernando Reis confirmava à Justiça que a empreiteira repassou mais de R$ 4 milhões ao PDT em troca do apoio do partido à reeleição da chapa Dilma-Temer, o presidente da legenda, Carlos Lupi, discursava no XXV Congresso da Internacional Socialista em Cartagena, Colômbia.

Tá bom…

Ex-ministro demitido no Governo Dilma Rousseff, Lupi pregou: “Precisamos refletir sobre o que acontece no mundo. A Internacional Socialista não pode aceitar a construção de muros”.

Comitiva

Integraram a comitiva do PDT em Cartagena o também ex-ministro Manoel Dias, os vice-presidentes do partido, Miguelina Vecchio, André Figueiredo, Vieira da Cunha.

Eminência parda

Aécio Neves é chamado de Eminência Parda do Planalto. Fato. Emplacou o tucano Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça e depois no STF; enviou Antonio Imbassahy para a Secretaria de Governo, gabinete vizinho ao de Michel Temer; e garantiu o Itamaraty para o senador Aloysio Nunes.

Turbulência

Em meio à turbulência por que passa o governo, partiu do presidente Michel Temer a ordem para que nenhum integrante do usasse voos da FAB durante o Carnaval. A ordem foi cumprida à risca, conforme mostra o registro do Comando da Aeronáutica.

Memória

Há exatamente um ano, o ex-presidente Lula foi levado em condução coercitiva para depor à Polícia Federal no âmbito da Operação Alethéia (24ª fase da Lava Jato). No mesmo dia, após o depoimento, o petista afirmou que “acertaram o rabo da jararaca”.

Mas…

Doze meses depois, o ex-presidente figura como réu em cinco ações na Justiça e corre sério risco de ficar inelegível em 2018, antes da campanha presidencial.

Ponto Final

“O PSOL nunca recebeu doações de bancos ou empreiteiras. Estamos fora dos esquemas”

Da ex-deputada e candidata derrotada à Presidência, Luciana Genro (Psol-RS).