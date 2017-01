SÃO PAULO

Doria vai disponibilizar empregos de R$ 1.800 a dependentes de crack O projeto de João Doria vai disponibilizar vagas em empresas privadas da cidade de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), lançou um novo projeto para acabar com a questão da cracolândia. O projeto Redenção mistura medidas já adotadas por outros governos.

Enquanto candidato à prefeitura, Doria disse que iria terminar com o projeto Braços Abertos de seu antecessor Fernando Haddad (PT) e apenas continuar com o Recomeço, de Geraldo Alckmin (PSDB), seu principal cabo eleitoral. “Nós vamos acabar com o programa Braços Abertos. Aquilo não é um programa que pode ser considerado minimamente humanitário, um programa clínico adequado para atender os psicodependentes”, declarou Doria em uma entrevista.

No entanto, seu projeto adota princípios do Braços Abertos, como a moradia e a inserção profissional. O projeto Redenção, em vez de oferecer remuneração aos dependentes por serviços pagos pela prefeitura, como no Braços Abertos, vai disponibilizar vagas de trabalho em empresas privadas, com salários de R$ 1.800.

No projeto Braços abertos, os beneficiários tinham acesso à moradia em hotéis e vagas em serviços como varrição e jardinagem. Eles recebiam R$ 15 por cada dia trabalhado. No projeto Recomeço, do governo Geraldo Alckmin (PSDB), os dependentes químicos eram isolados em comunidades terapêuticas ou eram internados mesmo que involuntariamente.

Agora, no projeto Redenção, a situação de cada dependente será definida após um censo na cracolândia. Em casos mais graves, como no de doenças mentais severas, o paciente vai ser encaminhado à internação. Para outros casos, serão oferecidas vagas de trabalho em empresas privadas. Algumas companhias de limpeza, por exemplo, já demonstraram interesse no programa. Além disso, o Rendenção também vai oferecer moradia aos usuários. Eles serão levados a comunidades terapeuticas ou hotéis fora da área da cracolândia. O usuário também vai poder ser encaminhado ao seu local de origem como bairros de São Paulo ou outras cidades. No entanto, ainda não está definido qual vai ser o procedimento quando o dependente não quiser sair da cracolândia.

