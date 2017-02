VETO A MARCHINHAS

O Carnaval do politicamente correto A transgressão sempre foi a marca do Carnaval brasileiro. Este ano, a censura de marchinhas mostra uma tendência diferente

Fantasias, nudez, mau gosto e luxúria sempre marcaram presença no Carnaval brasileiro, que este ano começa dia 24 deste mês. A transgressão sempre foi o principal ponto da festa.

Mas este ano o cerne politicamente incorreto do Carnaval sofreu um revés, especialmente no Rio de Janeiro, onde a festa é mais badalada. A questão gira em torno das famosas marchinhas de Carnaval. Este ano, as marchinhas “Zezé” e “Maria Sapatão” foram banidas da festa por serem consideradas um desrespeito os homossexuais. Até mesmo músicas mais suaves como “Tropicália”, de Caetano Veloso, estão sendo alvo de escrutínio. O Mulheres Rodadas, bloco de carnaval feminista carioca, quis banir a música de seu repertório por considerar que a palavra “mulata” diminui as mulheres negras.

Caetano Veloso não compartilha dessa visão. “Meu pai era mulato. Eu me vejo como mulato. Eu amo essa palavra”, protestou ele. Entre os brasileiros, essa atitude flexível é mais comum do que a postura de censura. Isso porque as marchinhas são consideradas um patrimônio do Carnaval brasileiro. Muitas delas datam da década de 1930.

Segundo Rosa Maria Araújo, coordenadora do Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, “as marchinhas não podem ser julgadas fora do contexto da época em que foram escritas”. Ela lembra que muitos dos compositores eram negros ou gays e usavam as letras para lutar contra o preconceito, não reforçá-lo.

