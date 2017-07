COLUNA ESPLANADA

O carrasco Sérgio Zveiter concluiu na sexta o seu relatório sobre a denúncia contra Temer. Desde então é só holofote

O deputado federal Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), da ala do PMDB adversária do grupo de Michel Temer, concluiu na sexta-feira pela manhã o seu relatório sobre a denúncia do PGR, Rodrigo Janot, contra o presidente da República. Desde então é só holofote. Se não trocar uma letra, amanhã frita o aliado.

Vem pancada

O juiz Sérgio Moro submergiu dos compromissos sociais há três semanas, e a escolta pessoal redobrou a atenção.

De saída

Causou estranheza na PF o silêncio do diretor-geral, Leandro Daiello, sobre o fim da força-tarefa na Lava Jato. A árdua missão ficou com o chefe de Curitiba, Igor Romário.

Bastidor

O delegado Igor, chefão na Lava Jato, deu susto na equipe ano passado. Tamanha era a tensão, que desapareceu e desligou celulares por cinco dias, e deixou todos no escuro.

Ciumeira

O MP Federal fala grosso no protagonismo da Lava Jato e lamenta o fim do grupo da PF, mas em 2016 barrou uma delação que delegados tentaram fechar com um figurão.

Vem muito mais

Em exclusiva à Coluna em 2014, o diretor da PF, Daiello, cravou que havia 200 grandes investigações contra corrupção no País. Pela velocidade da viatura, faltam umas 100.

‘Profeta’

A oposição não vê coincidência, e por ora só desconfia, mas prepara discurso. Ouviu Aécio Neves na escuta de Joesley dizer que o Governo deveria tirar o “bosta” do ministro da Justiça, então Osmar Serraglio. Ele caiu. Depois, que deveriam escolher uns delegados para cuidar dos inquéritos da turma do rolo. E vem o fim do grupo da Lava Jato, com investigações espalhadas. Mas agentes e delegados não topam isso.

Vale tudo

Um senhor chamado Roberto Conte anuncia nas redes sociais o sorteio de um Iphone 7. Mas para quem assinar a ficha de filiação para ajudar na fundação do Partido Igualdade.

Trilho & remo

O deputado Alexandre Leite (DEM-SP) incluiu na justificativa de uma boa emenda (nº 27960002) do Orçamento investimentos em aeromóvel (monotrilho, que teima em sair do papel) e — o curioso — hidrovia (difícil nos rios Tietê e Pinheiros como estão hoje).

Logo ela

Da atual cúpula do Podemos, apenas a presidente da legenda, deputada Renata Abreu (SP), tem pendências com a Justiça: a parlamentar figura como parte em processo do Diretório Municipal do PTN-SP sobre problemas na prestação de contas.

Folhetim

Vejam o caso de Geddel Lima, ao depor para juiz Vallisney Oliveira. Jura que nas mais de dez vezes que ligou para a esposa do doleiro Lucio Funaro não falou de delação. Fica a questão: o que Geddel queria tanto com uma mulher casada, com o marido preso?

Sobre rodas

A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado não vê crise ou esforço para o teto de gastos. Para 2018, na emenda nº 5031, vai aprovar a renovação das frotas de carros oficiais — e de luxo — para variados Poderes. Para o presidente, senadores, líderes da Câmara e até para a futura Procuradora Geral da República, Raquel Dodge.

Ponto Final

Quadrilhas presas pela PF e Polícia Civil fraudavam concursos. ‘Futuros’ procuradores na Paraíba, ‘futuros’ médicos em Goiás. O que esperar dessa gente nessas profissões? E das centenas que já devem ter passado em concursos públicos e vestibulares assim?