DEBATE POLÊMICO

O Judiciário está ou não passando dos limites? Conduta de juízes e procuradores vem sendo alvo de críticas de violação de direitos civis e políticos

A Operação Lava Jato deu a juízes e procuradores um destaque nunca antes visto no país. Tratados como heróis por parte da sociedade e pela mídia tradicional, esses agentes se tornaram a face da luta contra a corrupção.

Porém, a aparente falta de limites e o excesso de agressividade nas ações dos mesmos vêm sendo alvos de duras críticas, e não apenas no Brasil. No último dia, 22, por exemplo, a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) acusou o juiz Sérgio Moro de cometer um grave atentado à liberdade de imprensa ao determinar a condução coercitiva de Eduardo Guimarães, do “Blog da Cidadania”, e tentar quebrar o sigilo de fonte do blogueiro.

O assunto foi tema de um artigo de Fabio Kerche, pesquisador do Centro para Estudos Latinos e Latino-americanos (CLALS, na sigla em inglês), da American University, e pesquisador da Casa de Rui Barbosa. No site Aulablog, da CLALS, Kerche explica que as raízes dos poderes extraordinários do Judiciário estão na Constituição de 1988, que garantiu a autonomia do Judiciário e forneceu amplos mecanismos civis e criminais para agir, sem criar meios para garantir a responsabilidade dos magistrados.

“Diferentemente dos Estados Unidos, onde o presidente pode demitir o procurador-geral da República e a população pode eleger os procuradores do distrito, o Brasil carece de mecanismos para garantir o profissionalismo dos procuradores”, diz o artigo.

Kerche lista duas inovações dos governos Lula e Dilma Rousseff que contribuíram para inflar o poder do Judiciário. Primeiro, ao nomear procuradores-gerais para mandatos de dois anos, os presidentes renunciaram ao direito de optar pela escolha mais apoiada por seus colegas de partido e passaram a respeitar uma eleição interna dos procuradores, indicando o candidato mais votado. Isso não apenas enfraquece a influência do presidente, como também abriu caminho para procuradores simpatizantes de governos passados se tornarem perseguidores do PT.

Além disso, Kerche lembra que Dilma aprovou uma lei que amplia a autoridade dos procuradores para fechar acordos de delação premiada, que prevê a redução de sentença em troca de informações. Porém, os delatores não são beneficiados por informações já obtidas. “Esse processo criou um voraz mercado de informações e um dilúvio de novos fatos e novos nomes, que incluem em especial o PT. Suspeitos são condenados pela opinião pública, criando um ciclo que se autoalimenta”, diz o texto.

Uma das formas de conter essa escalada é a Lei de Abuso de Autoridade, que prevê punição a juízes que atuarem de “modo incompatível com a honra, dignidade e decoro” ou “com motivação político-partidária”. Em tramitação no Senado, a proposta tem forte rejeição de juízes e procuradores. Eles argumentam que a lei é uma forma de cercear a atuação do Judiciário, punindo magistrados por suas diferentes interpretações da lei.

Na última quinta-feira, 30, Moro criticou a proposta em uma palestra na comissão da Câmara dos Deputados que discute a reforma do Processo Penal. Segundo o juiz federal, a lei pode fazer com que magistrados passem a ter medo de atuar contra poderosos.

“Há uma preocupação da magistratura muito grande em relação a esse projeto de lei. E se ameaça a independência da magistratura, é o primeiro passo para colocar em risco as nossas liberdades fundamentais […] Estamos numa República e é inerente ao regime republicano a responsabilização dos agentes públicos, qualquer agente público”, disse o juiz.

Fontes:

Aulablog-Brazilian Prosecutors: Crossing the Line?

UOL-Lei de abuso de autoridade pode deixar juízes com "medo de poderosos", diz Moro