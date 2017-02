GRITA BRASIL

O mundo não vai mais acabar hoje! Mas… Como aqui é o país das bizarrices, eu acredito em tudo agora

Foi noticiado que o mundo acabaria hoje, 16 de fevereiro, logo no dia em que completo 49 anos de vida. Mas a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) desmentiu.

Só que a SAB provavelmente não tinha conhecimento de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) que aponta Lula liderando com 30,5% dos votos numa eventual disputa presidencial em 2018. Pior que isso é que Lula lidera também com 16,6% as intenções de votos quando não é apresentado nenhum nome aos entrevistados. Os votos nulos/brancos ou indecisos chega, contudo, a 67,8%. Porém, só o fato do nome de Lula aparecer me assusta, e me faz crer no fim do Brasil.

Não sei o que se passa na cabeça dessas 2.002 pessoas entrevistadas em 138 municípios de 25 unidades federativas das cinco regiões, mas na minha passa somente uma única coisa: se isso acontecer, eu tô fora. Pego a mala, a cuia e meus livros e me vou daqui.

O que me preocupa mais é a estimativa pelo Banco Mundial de que até o fim desse ano o número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil aumentará entre 2,5 milhões e 3,6 milhões. Serão os denominados “novos pobres”, pois estavam acima da linha da pobreza em 2015 e já caíram ou cairão abaixo dela neste ano.

Com todos os programas sociais do governo do Lula e que continuou no de Dilma, várias pessoas saíram da linha de pobreza e passaram a viver melhor a um custo que estamos vendo agora qual foi. Lula deu, mas em contrapartida tirou muito dessas mesmas pessoas, e elas iludidas acreditaram que o PT fez o milagre.

E se o atual presidente não fizer o seu dever de casa e a situação piorar cada vez mais, eu temo pelo pior, apesar de todos os escândalos que já apareceram envolvendo o PT e o nome de Lula.

Como aqui é o país das bizarrices, eu acredito em tudo agora. Se me falarem que Lula pode ser presidente de novo, eu acredito.

Se no nosso país mulheres de PM´s conseguiram barrar a saída deles para o trabalho, fazendo com que eles pulassem muros, saíssem por portas laterais, fossem içados por helicópteros, fossem revistados pelas próprias mulheres, eu acho que fica provado que aqui é o país do ridículo, do oba-oba, país do me engana que eu gosto.

Eu queria somente que o comando-geral da PM respondesse o seguinte: se os manifestantes fossem estudantes, médicos, professores, servidores e estivessem impedindo o ir e vir das pessoa, a PM iria também agir da mesma forma, ficar de braços cruzados e dizer amém? Ou eles iriam usar todos os métodos para dispersar manifestantes?

O que se viu foi uma encenação patética que no Espírito Santo fez vítimas, e sitiou as pessoas em suas próprias casas. Praticamente parou o estado.

Aqui no Rio a coisa foi um pouco diferente, mas patética da mesma forma.

O show de bizarrices não acaba. Essa novela envolvendo o Moreira Franco, a fala do presidente de que vai afastar ministros denunciados e réus, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, nomeando o próprio filho para secretário da Casa Civil — nomeação essa que foi barrada pelo STF e que levou o prefeito que não tem mais nenhum outro problema no estado a ir até Brasília brigar por essa nomeação. Queria saber com que dinheiro Crivella viajou — e a merendeira e hoje subsecretaria de Transportes do Rio que mentiu quando disse que era formada, só que até agora ela permanece no cargo ganhando um salário de R$ 12 mil e uns quebrados, e que pode vir a ser a eventual substituta do secretário de Transportes, Fernando Mac Dowell.

Num país onde ministros continuam ministros mesmo tendo seus nomes já jogados na lama, onde o provável futuro ministro do STF passa por uma “sabatina informal” no barco de um senador, onde o governador do Rio de Janeiro pode ser cassado, e onde o ex-governador do Rio mostra que o estrago que ele fez ao estado é maior do que poderíamos imaginar… Não vejo muito horizonte aqui pra nós.

É por isso que começo a acreditar que o nosso fim está quase virando a esquina.

E juro que vou fazer de tudo para que se o pior acontecer eu possa ouvir Eduardo Dusek cantar: “Levanta, me serve um café, que o mundo acabou…” bem longe daqui.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. E se beber chama meu Uber.