ÉTICA MÉDICA

O ofício de Hipócrates em tempos de Black Friday As várias éticas, como a médica, servem de barreiras possíveis às pressões que o tempo da 'venalidade universal' exerce sobre os mais diversos ofícios

“Eu adoro voar Latam, mas estou esperando até hoje o retorno sobre o atendimento médico que prestei no dia 01/03/17 no voo de Miami – Guarulhos. Deixei meu contato com a aeromoça e estou aguardando os meus honorários de atendimento”.

Foi assim que, meses depois de voltar de férias na Flórida, um respeitável doutor brasileiro meio que apresentou à companhia aérea que o transportara a conta por ter ajudado um outro passageiro que, lá nas alturas, parecia sofrer um infarto. Diante da cobrança, feita em uma rede social, a Latam respondeu com simpatia, mas curta e grossa:

“Olá George, agradecemos o atendimento médico a bordo, no entanto, aproveitamos para esclarecer que este é feito voluntariamente, portanto, não realizamos qualquer tipo de pagamento. Permanecemos à disposição”.

O médico, porém, não abriu mão da tréplica, tentando deixar claro sua fidelidade a que tipo de lógica, códigos, balizas na vida como em seu ofício:

“Claro, descer o avião pra atender um possível infarto nem dá prejuízo mesmo. Ainda bem que eu diagnostiquei e tratei como parte da minha profissão. Mas a consideração em tratar bem um passageiro de férias que faz um trabalho especializado e não tem obrigação de se voluntariar deveria ser revista pela companhia. Repensem o fato”.

Como seria previsível, o pragmatismo, por assim dizer, do nosso reclamante causou revolta na rede social onde ele se atreveu a cometer “sincericídio”, e em outras também. Não seria de se esperar, porém, que sua postura causasse surpresa, não em um país onde obstetras cobram por fora do plano para marcar o parto e onde médicos de todas as especialidades estão de sempre de agendas abertas para quem tem mais urgência, para o doente mais aflito, desde que pague diretamente no consultório, em vez de apresentar a carteirinha.

Barreiras éticas contra a ‘venalidade universal’

Não poderia causar surpresa, tendo em vista que 150 anos antes de o médico voluntário, pero no mucho, do voo da Latam ganhar fama inglória, um grande economista e cientista social já descrevia assim o tempo que sucedia aquele outro em que apenas os produtos eram levados ao comércio – um tempo que é, ainda, o do indicativo presente:

“Esse foi o tempo em que as próprias coisas que, até então, eram transmitidas, mas jamais trocadas; dadas, mas jamais vendidas; adquiridas, mas jamais compradas – virtude, amor, opinião, ciência, consciência, etc. – em que tudo, enfim, passou ao comércio. Este foi o tempo da corrupção geral, da venalidade universal ou, para falar em termos de Economia Política, o tempo em que tudo, moral ou físico, tornando-se valor venal, é levado ao mercado para ser apreciado em seu justo valor”.

As várias éticas, como a médica, servem justamente de barreiras possíveis às pressões que o tempo perene da “venalidade universal” exerce sobre os profissionais das mais diversas áreas. Não foi por outro motivo que não o reforço dessas barreiras, nesses tempos especialmente estranhos, que a Associação Médica Mundial acaba de aprovar, em outubro último, mudanças no célebre juramento de Hipócrates, incluindo no velho texto, por exemplo, a frase “respeitarei a autonomia e a dignidade do meu doente”, e adicionando a diversidade sexual ao rol de aspectos que não devem ser levados em conta pelo médico na hora de atender um paciente, onde já constavam crença religiosa, origem étnica, filiação política, etc.

Medicina em tempos de crise

É também neste sentido que ganha força na Europa a ideia, nascida da Espanha, de que a relação entre médico e paciente seja declarada Património Imaterial pela Unesco. Seu idealizador, o psiquiatra Patrício Martínez, diz que esse passo pode ser uma barreira a mais contra o conceito de saúde gerível (modelo burocratizado de saúde pública a pretexto de equilíbrio orçamentário) e as pressões da indústria farmacêutica.

No último domingo, 19, início da semana de Black Friday, um médico de Campinas publicou um artigo dizendo que está amadurecendo uma outra ideia, a de colocar um bonecão promocional de ar comprimido bem na frente do seu consultório, “de jaleco branco e estetoscópio no pescoço, simpaticão como ele só”, visando mitigar os estragos na frequência de pacientes causados pela crise: “A diferença entre um excelente médico e um ótimo mecânico, além do desnível social normalmente observado, é que a nossa ‘rebimboca da parafuseta’ fica dentro de um organismo, e não em um motor”.

A ideia do “bonecão do posto”, ou melhor, do consultório, cairia como uma luva cirúrgica nas novíssimas clinicas populares, fenômeno que se espalha pelo país como um rastilho de pólvora entre os paióis do desemprego, da depreciação salarial e da degradação geral das condições de vida, anunciando, não sem ficar imune a protestos, preços convidativos de consultas até em redes sociais, como aquela onde o médico que adora voar de Latam ousou dizer que não tem obrigação de se voluntariar.

Mas, contra o estratagema-limite do bonecão do consultório, parece rezar ainda o velho, ainda que recauchutado, juramento de Hipócrates:

“Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens; se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário”.