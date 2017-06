COLUNA ESPLANADA

O poder da lama Processo contra Samarco afunda no lamaçal da burocracia. Até agora, nenhuma multa foi paga

A maior tragédia ambiental do Brasil completará dois anos daqui cinco meses e até hoje a Samarco não pagou um centavo dos R$ 344,8 milhões em multas aplicadas pelo Ibama – que autuou a mineradora 23 vezes. A empresa recorreu de todas, nas instâncias administrativas do órgão ambiental, onde o processo afunda no lamaçal da burocracia. Apenas duas multas avançaram para a “2ª instância” nas dependências do Ibama, e as outras continuam na “1ª instância”, informa o órgão.

Hum…

A Samarco informa que vai cumprir programa de reparação via TAC com Governos Minas e ES. E sobre multas, que há “aspectos jurídicos que precisam ser reavaliados”.

300 hectares

Os ex-moradores do Bento aprovaram a construção do novo distrito. Serão 226 casas em outro local – a terraplanagem começa em agosto e as casas só em 2018.

Governo & co

Nada também da multa de R$ 5 bilhões que o MP Federal tentou aplicar contra a poderosa mineradora sócia da Vale – sociedade da União com grandes grupos privados.

Fora da lei

Levantamento do setor mostra que 4,6 bilhões de cigarros foram vendidos sem pagar impostos em 2016 por empresas brasileiras que atuam ilegalmente no País. A cada 10 maços de cigarros vendidos no Brasil, 4,5 são contrabandeados do Paraguai. Adivinha quem é o maior fabricante de cigarros no país vizinho? O presidente Horácio Cartes.

Validade vencida

Com centenas de mandatários investigados na Lava Jato e nas delações da JBS, os regimentos internos da Câmara e Senado ficaram ultrapassados. As normas não têm definição sobre pedidos de afastamento de parlamentares, agora decididos pela Justiça.

Regalias em dia

Há movimento de sérios técnicos legislativos para mudar isso. No Senado, além de regalias, foram mantidos dados de atividades do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e do ex-líder do governo, Delcídio do Amaral, alvos de ordens de afastamento.

Faz sentido

Na sede do PSDB do Distrito Federal ainda está escrito na fechada “Oposição a favor do Brasil”. Verdadeiro cenário do que ocorre hoje em relação ao Governo Temer.

Grampo revela

O ex-PGR Cláudio Fontelles protocolou no Senado pedido de impeachment de Gilmar Mendes por crime de responsabilidade. Acusa ligações políticas com senador Aécio.

Velório

O Vem pra Rua não foi.. para a rua. Mas mandou quatro coroas fúnebres de flores, fixadas no portão do TSE, em crítica aos ministros que votaram para salvar Temer.

Engraçadinho

Conhecido como membro da Bancada da Bala – dos financiados pela indústria armamentista – o deputado Capitão Augusto arrumou jeito de sair pela tangente: distribui balinhas cuja embalagem traz seu nome e a frase “Bancada da bala”.

Tá explicado

Presidente do Conselho de Ética, o senador João Alberto informa que tirou licença médica durante esta semana e por isso “ainda não tomou conhecimento da representação em desfavor do senador do PSDB- MG, Aécio Neves”. Curioso, logo agora!

A conferir

O senador garante que, semana que vem, receberá, em mãos, a documentação e tomará as providências necessárias. É na terça que o STF decide se Aécio será preso ou não.

Tá bom

O ministro Mendonça Filho (Educação) avisa que utilizou aviões da FAB para cumprir agenda oficial, conforme previsto em lei. Esteve em Alagoas e em Pernambuco, na quinta e na sexta, para liberar recursos e visitar as escolas atingidas pelas enchentes. Mas depois voou para Recife, onde reside com a família.