NESTA DATA

O presidente eleito Tancredo Neves é internado com diverticulite Em 14 de março de 1985, Tancredo é internado no Hospital de Base, em Brasília, doze horas antes da cerimônia de posse

Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática (união do PMDB com a Frente Liberal, formada por dissidentes do PDS), foi eleito presidente no Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro de 1985, tendo como vice José Sarney. Foram 480 votos a favor, contra 180 dados a Paulo Maluf, candidato do PDS, e 26 abstenções. O PT, contrário à eleição indireta e ao acordo feito com os governistas, optou pela abstenção e desligou do partido três deputados que votaram em Tancredo: José Eudes (RJ), Bete Mendes (SP) e Airton Soares (SP).

No início de janeiro daquele ano, o presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, entregara a Tancredo o documento “A Nova República”, programa de governo do partido prevendo eleições diretas em todos os níveis, educação gratuita, congelamento de preços da cesta básica e dos transportes, renegociação da dívida externa, entre outros pontos. Já eleito, Tancredo passa a representar a perspectiva de que todos os males do país começarão a ser sanados rapidamente, mudando as políticas e os objetivos dos governos militares.

Doze horas antes da solenidade de posse, porém, Tancredo Neves é internado no Hospital de Base, em Brasília, para sofrer uma cirurgia de diverticulite, uma inflamação do cólon, que pode apresentar perfuração e abscesso. Depois de algumas horas de debate sobre quem deveria tomar posse em seu lugar, se José Sarney ou Ulysses Guimarães (então presidente da Câmara dos Deputados), Sarney é empossado interinamente pelo Congresso Nacional. Dias depois, reúne o ministério para ler texto feito por Tancredo sobre a prioridade do controle das contas públicas e do combate à inflação.

Tancredo Neves nunca chegou a tomar posse. No dia 20 de janeiro sofreu nova cirurgia em Brasília e foi transferido para São Paul no dia seguinte, onde foi submetido a uma nova operação no dia 26.

Depois de mais quatro cirurgias em São Paulo os médicos dizem que a primeira internação não se devera a diverticulite, mas sim a um tumor benigno.

Em 21 de abril, Tancredo Neves morre. No dia seguinte, sem festa e sem público, Sarney toma posse em definitivo.

Fontes:

ABC de luta-Tancredo Neves é eleito no Colégio Eleitoral