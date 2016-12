COLUNA ESPLANADA

O problema é a Lava Jato Por conta da Lava Jato, o senador Renan Calheiros estaria fora de uma provável reforma ministerial

A delação de Marcelo Odebrecht tem um trecho que narra pormenores do encontro do executivo com o presidente Michel Temer e o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, no palácio do Jaburu em 2014. O relato está sublinhado no documento enviado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Por conta da Lava Jato, o senador Renan Calheiros estaria fora de uma provável reforma ministerial. A ideia de aproveitar o senador alagoano chegou na antessala do presidente da República.

Nada de descanso

Escolhidos para a força-tarefa comandada pelo ministro Teori Zavascki, do STF, passaram por uma seleção. Primeira prova da missão foi desmarcar viagens de férias no Natal e o Ano Novo.

Tamo junto

O almirante Eduardo Bacellar, comandante da Marinha, foi claro no almoço de confraternização dos oficiais-generais com Michel Temer. “Fiador da soberania e dos interesses nacionais”.

Ordem unida

Policiais militares estão insatisfeitas com o projeto 257 do ajuste fiscal. É que no contrapé a proposta mexe nos salários. Aquartelamentos estariam sendo organizados em vários estados e deputados insuflando a rebeldia.

Valorizar as letras

Próximo de completar 30 anos, a Litteris Editora se prepara para a data com dois grandes projetos: V Prêmio Letras Brasileiras e o concurso literário Maravilha de Palavra. Os livros serão publicados e lançados na Bienal Internacional do Livro do Rio, em setembro. Detalhes em www.livrarialitteris.com.br

Tempestade

Semblante dos parlamentares da base que compareceram ontem no Congresso mostra muito mais que cansaço. Estão preocupados com o processo contra Dilma-Temer no TSE.

Na ponta do lápis

Deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) fez as contas ao propor o fim da propaganda eleitoral no rádio e televisão. O fim da compensação fiscal às empresas de comunicação daria economia de quase R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Troca de comando

Deputado fluminense Glauber Braga (RJ) deverá ser alçado à liderança do PSol na Câmara. Substituirá Ivan Valente (SP), há dois anos na função. A bancada tem seis deputados.

Vez do Nordeste

No Democratas, o deputado Pauderney Avelino (AM) deve ser substituído por Efraim Filho (PB). É a sétima bancada em número. Possui 28 deputados.

Didática

Pauderney Avelino era um dos poucos líderes a circular ontem à tarde pelo Salão Verde da Câmara. Ao comentar sobre o projeto de ajuste fiscal, disse que “é importante” retomar a cultura da responsabilidade na administração pública.

Rejeitados

O deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR) reclama que o governo deveria ter aproveitado os projetos de lei 3.337/2015 e 181/2015, no pacote econômico anunciado na semana passada. O novo Refis (Programa de Refinanciamento Fiscal) sugerido estaria contemplado nas duas propostas que já foram elogiadas pelas entidades empresariais.

Dois trabalhos

A equipe econômica preferiu encaminhar outro programa para as dívidas. O parlamentar paranaense sugere consertar o programa de regularização de dívidas de pessoas físicas e jurídicas vencidas em novembro. A previsão é de que possam ser arrecadados R$ 10 bilhões, mas esqueceram de reduzir os juros e as multas.

Amizade

Senador Thieres Pinto (PDT-RR), empossado na quinta-feira (15), é amigo do ex-presidente Lula da Silva. É dono da agência Canal 27 Comunicações, em Brasília, e da Fundação Antonia Albetiza Parente, em Santa Quitéria (CE).

Ponto Final

Zeca Dirceu (PT-PR) gravou vídeo em que pede um “dízimo” para ajudar a pagar os advogados do ex-presidente Lula da Silva.