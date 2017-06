INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

O que Eike, Wesley e Joesley têm em comum além do sobrenome O temor dos irmãos Batista é o de que, num futuro não tão próximo, eles sejam trazidos de volta ao país para prestar contas – como ocorre hoje com Eike

Se os irmãos Joesley e Wesley Batista estão preocupados com uma possível ação penal por uso de informação privilegiada para comprar dólares, podem relaxar. Somente nesta terça, com quatro anos de atraso, por igual motivo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou nesta terça-feira o empresário Eike Batista por uso de informação privilegiada. A multa – uma bagatela – foi estipulada em R$ 21 milhões. A defesa do empresário vai recorrer da decisão.

O ex-bilionário e todo poderoso da EBX foi processado em ação penal movida pela – a mesma que investiga as atividades de compra de dólares e venda de ações da JBS pelos irmãos Batista – os atuais bilionários Wesley e Joesley – horas antes da divulgação de sua delação premiada contra o presidente Michel Temer.

A estratégia resultou num petardo no mercado de capitais em maio deste ano e pode ter trazido grandes lucros para a empresa.

O Batista Eike foi julgado por uso de informação privilegiada na negociação de ações da empresa de construção naval OSX – um dos braços do grupo X – em ação penal aberta em 2013 por crime contra o mercado de capitais. Eike foi preso em janeiro deste ano, mas pagou fiança de R$ 52 milhões e agora está em prisão domiciliar.

O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do diretor Pablo Renteria na sessão de 25 de abril. O relator do caso, Henrique Machado, já havia votado pela condenação e o pagamento de multa de R$ 21,013 milhões, além de inabilitação do empresário em companhias abertas por cinco anos.

Mesmo sabendo que a Justiça no Brasil é lenta, os irmãos Joesley e Wesley conhecem outro ditado: a Justiça tarda mas não falha. O temor dos Batista – agora instalados em algum lugar dos Estados Unidos – é o de que em algum dia, num futuro não tão próximo, eles sejam trazidos de volta ao país para prestar contas – a exemplo do que ocorre hoje com Eike – das irregularidades que cometeram e pelos inexplicáveis benefícios que receberam do BNDES e do Governo Federal em sua marcha rumo à fortuna a qualquer custo.

Quem viver verá.