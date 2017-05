BALANÇO PRESIDENCIAL

O que mudou após um ano de governo Temer Um balanço das principais conquistas e desafios do país após um ano da gestão de Michel Temer

Michel Temer completa um ano na Presidência nesta sexta-feira, 12. A data foi comemorada em uma cerimônia com ministros no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Participaram do encontro, Temer, os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Henrique Meirelles (Fazenda), Ronaldo Nogueira (Trabalho), além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira.

O primeiro ano do governo Temer foi marcado por turbulência, rixas partidárias, queda na inflação, retomada econômica, desemprego, baixo índice de popularidade e um intenso embate por reformas. Confira abaixo um balanço dos 12 meses em que Temer esteva à frente do país.

Inflação controlada

Um fator positivo do governo Temer foi a queda constante da inflação, após anos em alta. No último mês de abril, por exemplo, o IPCA (índice que mede a variação de preços para ao consumidor) teve seu percentual registrado em 14%, o mais baixo para o mês desde 1994. Com isso, o governo espera que a taxa de inflação para este ano fique dentro da meta de 4,5%.

Segundo analistas ouvidos pela BBC, a queda na inflação tem um lado positivo e negativo. Para Francisco Lopreato, do Instituto de Economia da Unicamp, o fato de os preços não estarem subindo reflete a “tremenda recessão” do país.

Já a diretora da área de macroeconomia e política da consultoria Tendências, Alessandra Ribeiro, aponta que o lado bom da inflação menor é que há um incremento real no salário do trabalhador, aumentando seu poder de compra.

Taxa de juros em queda

A inflação menor permite que o Banco Central reduza a taxa de juros (Selic), que há anos estava no patamar dos 14%. Na última reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central (Copom), a taxa de juros foi reduzida para 11,25%, e a expectativa é que ela caia para 8,5% até o final do ano.

Porém, o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, diz que é possível que o impulso econômico gerado pela queda da Selic seja sentido somente no próximo ano, quando as famílias começarem a quitar suas dívidas e voltarem a consumir.

Desemprego em alta

Um dos indicadores mais negativos do primeiro ano de Temer foi o desemprego. Segundo a última pesquisa do IBGE, atualmente 14 milhões de brasileiros estão desempregados.

Alessandra Ribeiro diz que o mercado de trabalho semente retomará o fôlego em 2018, “quando devem ser criados postos de trabalho em ritmo suficiente para absorver as pessoas que estavam fora do mercado”.

Consumo estagnado

Uma consequência do desemprego é a estagnação do consumo. Embora o IBGE aponte aumento no índice de confiaça de comerciantes do varejo, o desemprego torna o crédito escasso, o que compromete o consumo das famílias.

O governo espera que a liberação de contas inativas do FGTS traga algum alívio. A expectativa é que a medida injete R$ 34,5 bilhões na economia, mas esse resultado ainda é questionado.

Isso porque muitos trabalhadores poderão usar o dinheiro liberado não para consumir, mas para pagar dívidas. André Perfeito afirma que o lado bom disso é que, talvez, haja menos consumidores endividados em 2018.

Agricultura e setor industrial

O setor industrial brasileiro segue estagnado. Em março, a produção industrial caiu 1,8%, o que, segundo o IBGE, é um reflexo de que a economia ainda não decolou totalmente. No entanto, Alessandra Ribeiro diz que, apesar da volatilidade, a confiança da indústria tem dado sinais positivos.

Em contraponto, o setor agrícola está a pleno vapor, estimulado pela alta dos preços internacionais dos alimentos. Em março, a venda de carnes e ouras matérias-primas fez o Brasil registrar um superávit recorde de US$ 7,1 bilhões, um alento para a economia.

Investimentos e recuperação do PIB

A retomada nos investimentos no crescimento da economia ainda são alvos de incerteza. Após registrar uma contração de 3,6% no PIB e uma queda de 1,6% no investimento no ano passado, o país ainda não tem sinais claros da retomada de ambos para este ano.

“Provavelmente não repetiremos o nível de recessão de 2015 e 2016, mas estamos longe de uma luz no fim do túnel. […] Estamos ansiosos para que a economia dê sinais robustos, mas, com dados que sobem e descem, não dá para cravar que estejamos em recuperação”, disse Francisco Lopreato.

André Perfeito diz que o investimento ainda “não está se materializando” e que “a empresa só vai investir quando acreditar que vai ter demanda”. Segundo ele, isso se deve à incerteza política do país, fruto das turbulências geradas pelas reformas do governo, dos desdobramentos da Operação Lava Jato e da baixa popularidade de Temer.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o Brasil terá um crescimento de 0,2% este ano. No entanto, o órgão aposta que a “redução da incerteza política” e o “futuro progresso” das reformas do governo podem fazer o crescimento fechar 2018 em 1,8%.

Reformas, a grande interrogação

A maior incerteza do país atualmente é o sucesso das reformas propostas pelo presidente. Para alguns, elas são essenciais para retomar o crescimento. Para outros, elas podem contribuir para a estagnação.

Alessandra Ribeiro diz que o limite dos gastos públicos, que no ano passado foram limitados pelas próximas duas décadas, foi algo positivo, mas deve ser somado às reformas. “O problema é a composição dessas despesas públicas. Hoje, os gastos previdenciários são os que mais crescem, comprimindo os demais gastos”.

Já André Perfeito afirma que o foco apenas no Previdenciário ofusca uma questão importante: será que a reforma vai garantir o poder de consumo para os aposentados do futuro? “Nosso debate precisa ser também quanto a se queremos esses gastos (sendo assumidos) pelo Estado. Se hoje pedimos aos governantes a construção de creches, é bem possível que o pedido, no futuro, seja pela construção de asilos”, disse o economista.

Já Francisco Lopreato alerta para a perda de conquistas trabalhistas e sociais. Segundo ele, o conjunto de reformas “só olha para um lado” – o do empresariado -, “destruindo-se ganhos sociais em vez de aprimorá-los”.

Fontes:

BBC-O que a economia diz sobre o primeiro ano de governo Temer