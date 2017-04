SEGURANÇA

O uso político da Força Nacional Enquanto em 2016, 19 ações foram deflagradas, 2017 já iniciou 11 novas mobilizações além de renovar operações antigas

A Força Nacional, composta por policiais militares, bombeiros, policiais civis e peritos, foi criada em 2004 para atender questões de emergência dos estados. No entanto, um especialista ouvido pelo Globo acredita que a tropa passou a ser usada para fazer política.

No primeiro trimestre deste ano, o governo federal gastou R$ 38,7 milhões com diárias para integrantes da Força Nacional. No mesmo período de 2016, foram gastos R$ 21 milhões. Ou seja, de um ano para outro, o aumento foi de 80,9%. Além disso, neste primeiro trimestre, o Ministério da Justiça e Cidadania renovou operações antigas e iniciou 11 novas mobilizações. Já no ano todo de 2016, 19 ações foram deflagradas.

A decisão de fortalecer a Força Nacional foi do ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes. Ele permitiu até a presença de ex-militares nas tropas para não faltar efetivo.

Segundo o sociólogo Arthur Trindade, apesar de o governo federal poder investir em outros instrumentos de segurança pública, como gerenciamento de dados, a presença da Força Nacional dá mais visibilidade.

Os membros da Força Nacional recebem diárias que variam de R$ 177 a R$ 224 dependendo da localidade. Apesar de parecer pouco, como o profissional mantém o salário recebido do Estado neste período, há grande interesse em participar da tropa. Dependendo do número de dias em operação, o policial pode dobrar seu ganho mensal.

Fontes:

O Globo-Gasto com diárias da Força Nacional aumenta 81% em 2017

Força Nacional-Institucional