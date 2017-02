GRITA BRASIL

O X da questão! Sim, Eike 'Ex-Todo Poderoso e Bilionário' Batista foi preso. Agora, a expectativa é o que ele vai falar, se é que ele vai falar

O país viu um dos homens mais ricos do mundo ser preso na Operação Eficiência. Sim, Eike “Ex-Todo Poderoso e Bilionário” Batista foi preso ao desembarcar de Nova York acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral e esfacelou o Estado do Rio de Janeiro com sua ganância e fome de ladrão. E não estamos falando de qualquer propina. Estamos falando de US$ 16,5 milhões, mas já se sabe que as cifras passam de US$ 100 milhões.

O que mais me espanta é Eike ter arrancado no voo simpatia e solidariedade. Como alguém pode ainda ser simpático a um acusado de abastecer a rede de vergonha, indecência, corrupção, falcatruas que escandalizou toda uma nação? Escandalizou só não, mas escreveu o período mais deprimente e sujo da história de nossa República. Manchou os livros de história, chancelou um nunca na história desse país se viu algo assim.

De onde vem esse sentimento de solidariedade? Como a psicologia explicaria isso? Pois vamos combinar, só Freud para tentar me convencer de que ainda é possível ser solidário com alguém assim.

Podemos dizer que é até uma versão moderna da Síndrome de Estocolmo.

É por isso que infelizmente acredito que há chance de se se confirmar mesmo o desejo do PT de lançar Lula candidato à presidência em 2018 que o pior pode acontecer.

A cabeça do brasileiro é de difícil compreensão. E essas manifestações refletem isso de forma bem transparente.

Ou será que eu sou o errado? Eu que sou o torto aqui? Que é normal então achar que Eike errou, está arrependido e já que ele disse que quer pagar pelo seu erro, ele merece solidariedade? É assim então? Se ele fosse uma criança, um analfabeto, eu até aceitaria, mas mesmo sem curso superior é um homem vivido, um homem de negócios com um dom que fez dele o que ele era, um homem que fez fortuna, era praticamente tudo que ele tocava virava ouro, e você vai querer me convencer de que ele não sabia o que estava fazendo?

E outra coisa agora, essa de que ele vai pagar por seus erros, como seria isso? Não vai ser com dinheiro, pois ele está falido. Ah.. ele vai pagar de outra forma então? Vai preparar as cabeças de pessoas e entrega-las numa bandeja de plástico, já que bandeja de prata não lhe pertence mais?

Há, é claro, muita expectativa do que Eike vai falar. E se vai falar. Pois ele já disse que só falaria em juízo, mas dizem que ele já descartou uma delação. Será? Será que estão agora pagando pra ele não delatar? Vai que Sérgio Cabral resolve retribuir as propinas em troca do silencio de Eike?

E nem me fale que estou viajando, pois agora eu acredito em praticamente tudo. Menos em bruxas. Por enquanto.

Quem viver verá!

O X de outra questão!

Hoje Renan Calheiros se despede da presidência do Senado, mas isso não quer dizer que ele deixa de ser o todo poderoso. Ele já foi escolhido como líder da maior bancada do Senado. Mas com certeza ainda manda muito.

O grande X dessa questão é como podemos ter chance de renovação no Senado se a presidência do Senado continuou com o mesmo partido que há 12 anos manda e desmanda e faz ao que quer.

Será que devemos dar ao novo presidente, Euníco Oliveira (PMDB-CE) algum voto de confiança? Enfim… o PMDB de novo no poder.

A outra questão é que a partir dessa escolha vai se definir quem vai presidir a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde passa tudo antes de ir para o plenário, ou seja, quem a preside e dependendo de sua ligação política pode definir o futuro de muitas questões que podem fazer bem ao país ou não.

Só me resta desejar boa sorte pra nós.

O X de mais outra questão!

Vai ficar para amanhã o sorteio do novo relator da Lava-Jato. Vamos rezar e pedir para que façamos uma mega-sena amanhã para o bem do nosso país.

