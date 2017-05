APÓS GRAVAÇÃO DA JBS

OAB decide pedir impeachment de Michel Temer Comissão especial concluiu que 'há indícios suficientes para abertura de processo de impeachment pela Câmara dos Deputados'

Após uma reunião que durou mais de sete horas e terminou na madrugada deste domingo, 21, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu, por 25 votos a 1, entrar com um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer.

O Conselho Federal da OAB aprovou o relatório da comissão especial que concluiu que “há indícios suficientes para abertura de processo de impeachment pela Câmara dos Deputados”. A OAB entregará, portanto, à Câmara um pedido de impeachment de Temer, assim como fez com Dilma Rousseff e Fernando Collor.

Apenas a seccional da OAB no Amapá votou contra o pedido. A seccional do Acre não estava presente. Todos as outras unidades da federação votaram a favor do pedido de impeachment.

A comissão especial da OAB concluiu que Temer falhou ao não informar às autoridades competentes a admissão de crime pelo dono da JBS, Joesley Batista. Ainda de acordo com a comissão, Temer também faltou com o decoro exigido pelo cargo ao se encontrar com o empresário sem registro da agenda e ainda prometido agir em favor de interesses particulares.

O relator Flávio Pansieri ressaltou que, “se comprovadas as condutas, houve delito funcional em seu mais elevado patamar político-institucional. Há dever legal de agir em função do cargo. Basta a abstenção. São crimes de mera conduta, independentemente de resultado”.

Em gravação feita por Joesley Batista em um encontro com Michel Temer no início de março no Palácio do Jaburu, o empresário confessa ao presidente o pagamento de uma quantia mensal a um procurador da República com o objetivo de obter informações de inquéritos de interesse do grupo JBS. Joesley e Temer também teriam discutido no encontro a suposta compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

Fontes:

Estadão - Por 25 a 1, OAB diz ‘sim’ ao impeachment de Temer